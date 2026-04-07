2026年5月から購入者向けショッピングサービス「PAY ID」のロゴを刷新！アートディレクター・安田 昂弘氏による新デザインへ

BASE株式会社

BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下 BASE）が運営する購入者向けショッピングサービス「PAY ID（ペイ アイディー）」は、2026年5月より、サービスロゴを刷新することをお知らせいたします。

新サービスロゴは、世界的に活躍するクリエイティブアソシエーション「CEKAI」に所属するアートディレクター・安田 昂弘氏によるデザインです。

なお、この度のサービスロゴ刷新にあわせ、ブランド表現の統一を目的として、サービス名称の表記を「Pay ID」から全て大文字の「PAY ID」に変更いたします。

＜購入者向けショッピングサービス「PAY ID」とは＞

「PAY ID」は、ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。2021年11月に「Pay ID」（※旧表記）として、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」で開設されたショップでのショッピングを対象に提供を開始いたしました。

自社開発のBNPLも提供するID決済「PAY ID決済」と、ショッピングアプリ「PAY IDアプリ」の提供により、ショップさまには新たな販売機会や継続的な関係構築の機会を、購入者さまには利便性の高い購買体験を提供しています。現在、累計ID登録者数は1,800万（2025年12月現在）を突破しています。

■ 新サービスロゴへの切り替えスケジュール

2026年5月7日（木） 11時30分～15時00分

- 「PAY ID」サービスサイト（ https://payid.jp ）- 「PAY ID決済」の決済ボタン- 「PAY IDアプリ」アイコン

※切り替えにともなうサービス停止の予定はございません。

その他掲載箇所につきましては、5月7日以降、順次切り替えてまいります。

■ 新サービスロゴのデザインについて

新しいサービスロゴは、三角形と円を横に並べたシンプルなデザインで、三角形は「PAY ID」を利用する「ショップさま」を、円は「購入者さま」を表しています。テーマカラーには、三角形にやわらかなベージュを、円にオレンジを採用いたしました。

「PAY ID」は、ショップさまと購入者さまの継続的な関係構築をサポートするため、機能をアップデートし続けています。こうした「PAY ID」が提供する価値を視覚的に表すため、ショップさまを表す三角形とベージュカラーの組み合わせには、ネットショップ作成サービス「BASE」のロゴに用いているティピの三角のイメージを落とし込み、ティピのカラーを基調に彩度を調整したベージュを採用することで、ネットショップへの安心感と親しみやすさを表現しています。購入者さまを表すデザインは、太陽をイメージした円とオレンジカラーを採用し、「好き」なショップや商品に出会ったときに高揚する購入者さまのエネルギーを表現しています。

三角形と円を並べた新しいロゴは、「PAY ID（ペイ アイディー）」の「ぺ」の形を想起させるロゴと覚えていただき、これまで以上に皆さまの日々の経済活動の中で親しみのある存在になっていきたいと考えています。

＜アートディレクター・安田 昂弘（やすだ たかひろ）氏コメント＞

「PAY ID（ペイ アイディー）」の発音の一文字目である「ぺ」の形状から着想し、三角形からは「PAY ID」の始まりである「BASE」を、円は「ID=人」と捉え再構築しました。

正三角形と正円を用い、緊張感があるほどミニマルにアイデンティティを表現することで、これまで「PAY ID」が広げてきた多様なものを売る場や人々、好きな物を探し求める人々の様々な表情を、より強く、優しく浮かびあがらせることを目指します。

▼ 安田 昂弘氏プロフィール

アートディレクター / グラフィックデザイナー

1985年生まれ。獅子座。名古屋市出身。2010年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後、株式会社ドラフトにデザイナーとして勤務。2015年に同社より独立し、クリエイティブアソシエーション「CEKAI」にアートディレクターとして所属。

FamilyMart「Convenience Wear」、玉川高島屋S.C.「P.」、京都高島屋S.C.「T8 (専門店)」、TOKYO MARATHON 2026 メインビジュアル、NIKE原宿リニューアルにおけるストアロゴなどのアートディレクション、グラフィックデザインを担当。セルフワークによる国内外での作品制作、発表も行う。

「PAY ID」は引き続き、独自の決済方法の拡充や、アプリ機能のアップデート、ポイントプログラムや各種キャンペーンの提供を通じ、購入者さまの包括的なショッピング体験の向上をアシストし、ネットショップへの集客・販促につながる循環づくりに取り組んでまいります。

以上

○ 購入者向けショッピングサービス「PAY ID」 https://payid.jp(https://payid.jp)

ネットショッピングでのスムーズな決済体験と、新しい商品との出会いや好きなショップでのリピート購入をサポートする購入者向けショッピングサービスです。



＜PAY ID決済＞

「PAY ID」に住所等を登録するだけで、ショッピングの際に都度購入者情報を入力する必要なく、IDでログインしてスムーズに商品が購入できるID決済です。ログインから決済完了まで数タップで完結するシームレスな購入体験を提供しています。累計ID登録者数は1,800万を突破いたしました（2025年12月時点）。

お持ちのクレジットカードを登録してご利用いただけるほか、自社開発のBNPL「PAY ID あと払い」では当月の支払い金額を翌月に一括でお支払いいただける「PAY ID 翌月あと払い」と、分割手数料無料の「PAY ID 3回あと払い」を提供しており、お支払いは銀行口座振替かコンビニ払いのいずれかをお選びいただけます。「BASE」をご利用のネットショップでの決済時と、「PAY IDアプリ」でのショッピングの際にご利用いただけます。

「PAY ID」の新規登録はこちら： https://payid.jp

＜PAY IDアプリ＞

ファッション、ハンドメイド、インテリア、食べ物・飲み物（野菜や果物等の農産物、肉・魚等の生鮮食品も含む）、エンタメ・ホビー、スポーツ・レジャー、家電・スマホ、コスメなど、幅広いジャンルの商品を探したり、好きなショップをフォローしてショッピングをお楽しみいただけます。

フォローしたショップの最新情報や入荷情報がわかりやすく、一度購入したショップでのリピート購入がスムーズにできる仕様になっています。

対応機種： iOS 16.2以上／Android OS 9.0 以上

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id661263905

Android ： https://play.google.com/store/apps/details?id=in.thebase.base

⚫︎ PAY IDアプリへの出店方法

ネットショップ作成サービス「BASE」（ https://thebase.com ）を利用してネットショップを開設いただくと、「PAY IDアプリ」に出店することができます。出店後は、アプリ上のフォロワーにプッシュ通知を送信できる機能等の集客・販促機能をご利用いただけます。

「PAY IDアプリ」は出店料・初期費用は0円です。商品が購入された場合に限り、「PAY IDアプリ」の販売手数料として決済手数料3.6%＋40円 ＋ サービス利用料5.9%が発生するため、リスクなく多くの購入者さまにアプローチができます。詳細は「PAY ID」サービスページ（ https://payid.jp/owners ）をご覧ください。

⚫︎ 「PAY ID」公式SNS

・X @PayID_jp ： https://x.com/PayID_jp

・Instagram @payid_jp： https://www.instagram.com/payid_jp

・TikTok @payid_jp ： https://www.tiktok.com/@payid_jp

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「PAY ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。