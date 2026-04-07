NTTデータ先端技術とNTTデータMSE、知識継承で組み込み開発プロセスを変革する生成AIソリューションを開発

株式会社NTTデータ先端技術

株式会社NTTデータ先端技術（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータ先端技術）と株式会社NTTデータMSE（本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータMSE）は、AIエージェント活用により組み込みソフトウェアの開発プロセスを高度化・変革するソリューションを共同で開発しました。

本ソリューションでは、業界標準、社内ノウハウ、技術者個人の経験や勘を含むあらゆる知識をAIエージェント経由で共有し設計・実装・レビュー・検証といった組み込みソフトウェアの開発プロセス全体での活用を可能にします。これにより、高度専門技術者の業務負担が軽減され、中級・初級技術者が主体的に対応できる体制へと変革し、技術者のスキルアップの加速や、組織全体における人材配置の効率化と顧客への対応力向上を実現できます。

最新の生成AI領域における技術と暗黙知の形式知化のノウハウを持つNTTデータ先端技術と、組み込みソフトウェア領域において企画・設計から実装・検証までを一貫して担ってきた開発力と現場知見を持つNTTデータMSEのそれぞれの知見を組み合わせることで、お客さまの業務プロセスを深く理解したAIエージェントを構築し、開発プロセス変革を支援します。

【背景】

組み込みソフトウェアは、自動車や産業機器などのハードウェア上で確実に動作させるため、その開発にはハードウェアとソフトウェア両方の特性を踏まえた高度な設計判断が求められます。その判断には高度専門技術者の知識や経験が必要不可欠であり、各工程において人手に依存する構造になっています。その結果、特定の技術者に負担が集中し、過重労働やスケジュール遅延が発生するほか、技術者の高齢化による退職リスクや、経験者の「勘」に依存した開発による検討漏れなどが課題となっています。

このような課題は以前から対応が求められてきましたが、いまだ十分な解決には至っていません。その背景には、製品開発サイクルの短期化による技術共有の機会の減少や、製品ライフサイクルの長期化によって保守や差分開発が中心となり、ハードウェアとソフトウェアの全体理解の機会が減少していることがあげられます。また、専門性の高い技術が暗黙知化しやすく、十分に資料化されないことも原因のひとつとなっています。

こうした背景を踏まえ、組み込みソフトウェア開発において現場で培った知見を有するNTTデータMSEと、最新の生成AI領域における技術的知見と暗黙知の形式知化ノウハウを持つNTTデータ先端技術の強みを組み合わせ、AIエージェントを活用した課題解決を支援することとしました。

【特長】

図１：ソリューション概要図- 組み込み開発に必要な標準プロセス・規格・法規制をAIエージェントに統合IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）やJASA（一般社団法人 組込みシステム技術協会）などの機関が提唱する標準プロセスを、RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術(※1)でAIエージェントに統合します。- 業界・業種固有のノウハウを反映した業種特化のAIエージェントを構築NTTデータMSEが組み込みソフトウェアの実開発を通じて蓄積してきた開発支援の経験をもとに、業界や業種における法規制や標準規格に関する知見をRAG技術で組み込み、業界特化のAIエージェントを構築します。- 自社独自の知識を抽出し、組み込むことで自社独自のAIエージェントを実現NTTデータ先端技術が有する暗黙知を形式知化するノウハウを活用し、技術者個人が持つノウハウやコツといった要素をドキュメントなどに変換します。これをRAG技術で活用することで、標準プロセスから業界業種固有の知識、さらに技術者個人の経験知・暗黙知といった、組み込みソフトウェア開発エンジニアに必要な知識をすべて備えたAIエージェントを構築します。

【効果】

図2：本ソリューションによる効果- 中級・初級技術者の主体的な案件対応とスキルアップの実現中級・初級技術者は、AIエージェントを通じて高度専門技術者の持つ知識を継承することで、主体的に案件対応を行えるようになります。また、いつでも頼れるAIエージェントが近くにいることで、ベテランから教わる機会が限られていた状況が改善され、スキルアップのスピードを加速させることができます。- 高度専門技術者の負担軽減とスキルアップの促進中級・初級技術者が業務を主体的に担当できるようになることで、高度専門技術者は案件に追われる状況から解放され、複数案件を効率的に処理できる環境を整えることができます。これらの変化により、高度専門技術者がより戦略的な業務へ参加することが可能になるほか、今まで時間的な制約により困難だった新しい技術の習得や高度な技術の幅出しにも挑戦できるようになります。- 技術者全体のスキルと顧客対応力の向上AIエージェントによる知識の共有を通じて、組織全体の人材配置の適正化に加え、技術者全体のスキル向上を促進することができます。顧客対応力の向上によって、競争力のある体制を構築できます。

【両社の役割】

■NTTデータMSE

組み込みソフトウェアの現場で培った知見を活かし、お客さまの業務や開発現場に即したAIエージェント活用を推進します。

■NTTデータ先端技術

暗黙知の形式知化ノウハウやAI領域における最新の技術的知見と高度な実装力を活かして、お客さまのAI活用効果を最大化します。

【今後について】

両社の知見を最大限に活かし、製造業のお客さまを中心に、組み込みソフトウェア開発プロセスにおける属人化の課題解決に貢献していきます。

また、今後は上流工程に加え、その他の工程への展開・適用も予定しています。

【会社情報】

■NTTデータMSE

NTTデータMSEは、40年以上にわたり高いソフトウェア品質と信頼性を追求し、現在ではIoT、プロダクトサービス、モビリティの領域で事業を展開しています。私たちは2025年に刷新したパーパス「その発想に、命を吹き込む。」のもと、あらゆる産業のアイデアを動く“価値”へと変換するソフトウェアを創出し続けています。新横浜本社を中心に大阪、札幌、名古屋、福岡と分散型開発体制を活かし、お客さまの価値創造とより良い社会づくりに貢献していきます。

URL: https://www.nttd-mse.com/

■NTTデータ先端技術

NTTデータ先端技術は、NTTデータグループの一員として、技術を核にお客さまのビジネスへ貢献するべく、事業を展開しています。システム基盤技術、サイバーセキュリティ技術、先進技術ソリューション・サービス、テクノロジーコンサル等の専門企業として高度技術者を育成し、高い付加価値を提供しています。人と技術で、まだ見ぬ未来へ ― NTTデータ先端技術は、世の中に新しい価値を生み出したいと願う、すべての人や組織と共に歩み続けます。

URL：https://www.intellilink.co.jp/

※1 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術：言語モデルの知識に、最新かつ信頼性の高い外部情報を組み合わせて回答を生成する手法

＊「INTELLILINK」は日本国内および米国における株式会社NTTデータ先端技術の登録商標です。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。