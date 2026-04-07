大人気の「ヒルメナイドシリーズ」に薬用スキンケアライン 化粧水・乳液・クリーミーバームが新登場

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、人気の「ヒルメナイドシリーズ」より、薬用スキンケアアイテムとして化粧水・乳液・クリーミーバームを４月11日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）および自社オンラインストアで販売開始します。

※１ 赤みをともなう肌荒れ

■「matsukiyo ヒルメナイド」ビューティラインにデイリーケアが可能な薬用スキンケアが登場

医薬品のヒルメナイドシリーズは、医療用と同成分の保水有効成分「ヘパリン類似物質」を配合した商品として、発売以来人気のシリーズです。美容目的での利用ニーズを受け、医薬部外品のビューティラインも展開しています。このたび、第３弾としてシリーズ初の薬用ベーシックスキンケアアイテム３種を販売します。

新商品の化粧水・乳液・クリーミーバームは、赤みをともなう肌荒れに着目し、保湿成分である「ヘパリン類似物質」と、抗炎症成分である「グリチルリチン酸ジカリウム」の二つの有効成分に「グアイアズレンスルホン酸ナトリウム（湿潤剤）」を配合した独自処方を実現。赤みをともなう肌荒れをメイク等で一時的に隠すのではなく、日常的なスキンケアで肌荒れの原因にアプローチすることを目指した、医薬部外品のスキンケアです。

また、ライン使いはもちろん、肌の状態や乾燥などのお悩みにあわせて、顔全体には化粧水・乳液、ポイントケアにはバームといった使い分けも可能です。

今後もお客様の健やかな肌のサポートを目指し、ラインナップを拡充してまいります。

【商品特長】

●保湿効果のある有効成分「ヘパリン類似物質」と、肌荒れ防止（抗炎症）成分「グリチルリチン酸ジカリウム」の二つの有効成分に「グアイアズレンスルホン酸ナトリウム（湿潤剤）」を配合した独自処方

●毎日のスキンケアで、乾燥や赤みをともなう肌荒れをケア

●無香料・アルコール（エタノール）フリー。アレルギーテスト済み・スティンギング（皮膚刺激感）テスト済み・敏感肌の方によるパッチテスト済み。

＊すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。

●顔全体の肌荒れにともなう赤みには化粧水・乳液、部分的な肌荒れにともなう赤みにはクリーミーバームと、乾燥などの悩みに応じた使い分けが可能

●とろみのある化粧水/なめらかな乳液/密着力があるバームと、肌なじみと使いやすさを重視したテクスチャー

■新商品について

４月11日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始

matsukiyo ヒルメナイド 薬用ローション［医薬部外品］

販売名：HP薬用化粧水MC

●とろみのある透明タイプで肌になじむ

容量：200mL 価格：1,870円（税込）

matsukiyo ヒルメナイド 薬用ミルク［医薬部外品］

販売名：HP薬用乳液MC

●なめらかな使い心地でしっかりと肌に広がり、うるおいを

閉じ込める

容量：140mL 価格：1,980円（税込）

matsukiyo ヒルメナイド 薬用クリーミーバーム［医薬部外品］

販売名：HP薬用クリーミーBMC <クリーム>

●小鼻や頬など、ピンポイントで気になる肌荒れにともなう赤みに

●肌への密着力が高くしっとりしたテクスチャー

容量：30g 価格：1,650円（税込）

■販売中の医薬部外品ヒルメナイドシリーズについて

matsukiyo ヒルメナイド薬用ボディミルクローション［医薬部外品］

（販売名：薬用ボディミルクローションMC）

「ヘパリン類似物質」や５つの美容成分※２を配合した大容量のミルクローション

全身のうるおいを守り、肌荒れを防ぐ

容量：300mL 価格：2,178円（税込）

matsukiyo ヒルメナイド薬用フェイシャルマスク［医薬部外品］

（販売名：HP 薬用フェイシャルマスク MC）

高保湿成分「ヘパリン類似物質」を配合した医薬部外品のフェイシャルマスク

敏感肌の方にもお使いいただける、無香料・無着色・アルコールフリー処方

容量：５枚入 価格：1,320円（税込）

※２ シュガースクワラン、N―ステアロイルフィトスフィンゴシン、加水分解ヒアルロン酸、セイヨウナシ果汁発酵液、グリセリルーN―（2―メタクリロイルオキシエチル）カルバメート・メタクリル酸ステアリル共重合体（すべて保湿成分）

■販売中の医薬品ヒルメナイドシリーズについて

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイド油性クリーム

肌表面に長くとどまり、外部の刺激から患部を守る

分類：第2類医薬品 容量：50g／80g 価格：1,350円（税込）／2,076円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイド油性クリーム プラス

ヘパリン類似物質＋２つの修復成分（トコフェロール酢酸エステル、パンテノール）配合

分類：第2類医薬品 容量：50g 価格：1,570円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイドローション

伸びが良くて塗りやすい、しっとりなじむ乳液タイプ

分類：第2類医薬品 容量：50g 価格：1,350円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイドローション ライト

広範囲に塗り広げやすい、さらっとした透明ローションタイプ

分類：第2類医薬品 容量：100g 価格：2,197円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイドHD

乾燥による頭皮のかゆみを抑える

分類：第2類医薬品 容量：30mL 価格：1,306円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイドスプレー

シュッとひと吹きで広範囲に塗布できる、さっぱりとした使い心地のスプレータイプ

分類：第2類医薬品 容量：100g 価格：2,508円（税込）

matsukiyo 乾燥性皮ふ治療薬 ヒルメナイドプレミアムクリーム「ヘパリン類似物質」を有効成分として配合した医薬品クリーム

高い保湿力で乾燥や肌荒れを改善し、なめらかでうるおいのある肌を保つ

分類：第2類医薬品 容量：50g 価格：2,197円（税込）

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

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