2026年度もアサイーでサポート！『Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアー』支援継続のお知らせ

株式会社フルッタフルッタ

この度株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は、2025年9月より当社製品の提供にてサポートを行っていた、Jリーグ（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）が主催する「Ｊリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアー for a Sustainable Future supported by 明治安田」の2026年度に開催されるイベントへの、当社製品の提供を引き続き行いますことをお知らせいたします。

■「Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by明治安田」について

本イベントでは、Ｊリーグ特任理事の小野伸二さんがメイン講師として迎えられ、各Jクラブ地域にて小学生を対象に「サッカー教室」と「サステナトーク」が行われます。

サッカーを通した気候アクションの重要性の理解を深めることを目的とし、参加者には、小野伸二さんだからこそ伝えられるサッカーの楽しさや喜び、素晴らしさが語られています。昨今の猛暑、大雨、台風などの異常気象をもたらす気候変動とサッカーの関係を知り、この先もサッカーを楽しめるように、小野伸二さんと一緒に学ぶ機会となっています。

当社は「森をつくる農業」と呼ばれるアグロフォレストリー農法で育てられたアサイーのみを使用しており、この度のサステナブルな取組との親和性の高さからサポートを行っています。

2026年1月に開催された川崎フロンターレ回の様子はこちら

【公式note URL】 https://note.com/frutafruta/n/n31be3a5cb846

■イベント詳細

【開催日程・クラブ】

4月12日（日）鹿児島ユナイテッドFC

4月18日（土）奈良クラブ

4月29日（水・祝）サンフレッチェ広島

5月6日（水・祝）レイラック滋賀

5月10日（日）カマタマーレ讃岐

※5月6日までの回の募集は終了しています。

※その他の日程は決まり次第Jリーグ公式サイトにて告知されます。

【対象】小学生1～6年生

【参加費】無料

【公式サイトURL】https://www.jleague.jp/special/Jsmilefootballtour/

■提供商品

フルッタアサイー(R)EPOFe

【商品詳細】https://www.frutafruta.com/products/frutaacai/

濃厚で奥深い味わいのアサイーに、ザクロ、レッドグレープ、バナナ、りんごなどをバランスよく配合し、フルーティーで爽やかな酸味のドリンクです。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入しメーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。