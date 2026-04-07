約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」を今年も限定販売！10年目の節目に、ミニカップ麺の巨大化求める声に応え

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、駄菓子とは思えないほど本格的な味で愛されるミニカップ麺「ブタメン」を約2.5倍にした「ブタメンBIG」を4月14日（火）より順次、全国のセブン-イレブン店舗で限定販売します。

とんこつの旨味をきかせて風味豊かに仕上げたスープがちぢれ麺とよく絡み、「ブタメンをガッツリ食べてみたい！」というファンのご要望にお応えしたカップ麺です。2016年から毎年セブン-イレブンで限定販売し、10年目の節目を迎える人気商品です。4月12日の「ブタメンの日」に合わせて、この時期に発売します。「幼少期の憧れの駄菓子」を大人も満足できるボリューム感で味わえる特別な一杯。手に取っていただきやすいように、前回の販売から価格をすえ置いています。エモさあふれる体験をぜひセブン-イレブンで満喫してください。

BIGに楽しむ！世代を超えて愛される「ブタメン」！

駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」。ボリュームたっぷりに味わいたいというファンの声にお応えしようと、ブタメンを製造・販売する株式会社おやつカンパニーと、インスタント麺メーカーのエースコック株式会社のコラボで誕生したのが「ブタメンBIG」です。毎年SNSで話題になるなど注目を集め、世代を超えて愛され続けています。

■ブタメンBIG

価格：185円（税込199.80円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

内容量が約2.5倍！

ブタメンBIGは、内容量が87gで、このうち麺は78gです。通常のブタメンと比較して、内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズ。大人も満足のいくボリュームです。

スープがよく絡む味付け麺

適度な歯切れとなめらかさを併せ持ち、しっかりと味付けした角刃（断面が四角形）の麺です。ちぢれと相まって、コクのあるスープがよく絡み、後味にもリッチな味わいが続きます。

食材の旨味を凝縮したとんこつスープ

ぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスよくブレンド。食材の旨味を凝縮し、風味豊かでこってりとしたとんこつ味をお楽しみいただけます。かやくはごまのみとシンプルながらも、香ばしさが際立ち、食欲を刺激する仕立てです。

「ブタメン」とは

気分やシーンに合わせて味を選べる「おやつカンパニー」の「ブタメン」。実は、ミニカップラーメン「ベビースター当りら～めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた「豚骨ラーメン」を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、「とんこつ＝ブタ」ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名になりました。3番目の味として登場したとんこつ味でしたが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、パッケージに描かれたブタのキャラクターとともに、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となったのです。

そして、1993年の発売当時からパッケージに登場していたブタのキャラクターには実は名前が長らくありませんでした。このミニカップラーメン「ブタメン」とともにして愛されてきたブタのキャラクターの名前を決めるべく、2021年4月に投票キャンペーンを開催。多数のご応募をいただき、4月12日、長年名前のなかった「ブタメン」のキャラクターは「ブタメンくん」と名付けられたのです。そしてこの名前が発表された日である4月12日を「ブタメンの日」として制定。「ブタメン」はこれからも、ブタメンらしくゆる～い世界観でみんなにワクワクをお届けしていきます。

※「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

特設サイト：ブタメンパラダイス https://butamen.jp

担当者コメント

子どもの頃、夢中になったあの味を、大人になった今、あの懐かしの味をお腹いっぱい食べられる量でお楽しみいただきたいという想いから誕生したのが「ブタメンBIG」です。セブン‐イレブンだけの限定販売で、毎年高い反響をいただくヒット商品となり、発売してから10年の節目を迎えました。変わらない味を、変わらない価格でご提供するため、価格も前回の販売時からすえ置いています。満足感あるサイズと一緒に、風味豊かなとんこつの旨味をご堪能ください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。