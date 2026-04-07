Sansan、国内ピックルボール市場の立ち上げを牽引するピックルボールワン社へ出資

Sansan株式会社

Sansan株式会社は、日本国内におけるピックルボール産業の本格立ち上げを目指す株式会社ピックルボールワンに出資を実施したことを発表します。

当社は、ブランド価値の向上や営業活動におけるコミュニケーション手段としてピックルボールを活用しており、今回の出資を通じて、国内におけるさらなる競技普及を後押しします。あわせて、2026年7月に開業を予定している都内初（※1）の大型ピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」の運営を同社へ委託します。資本・業務の両面でパートナーシップをより強固なものにし、競技人口の拡大と、ビジネスにおける新たな出会いの創出を目指します。

■出資の背景と狙い

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。ピックルボールは、世代やバックグラウンドを越えてプレーできる特性を持ち、当社のミッションと非常に親和性が高いスポーツです。これまでも当社は、ピックルボールワンと共に体験イベントやビジネス向け交流会、国内最大規模の国際大会の開催など、さまざまな施策に挑戦してきました。

今回の出資は、当社のマーケティングや営業活動において重要な役割を担うピックルボールの普及を推進することを目的としています。あわせて、専門的な知見を持つ同社へ「Sansanピックルボールコート池袋」の運営を委託することで、プロからフィットネス利用まで幅広い層に対応した質の高いサービスの提供や、スポーツを通じた新たなビジネス交流とイノベーションの創出を強力に後押しします。

■Sansanピックルボールコート池袋について

2026年7月に東京都豊島区池袋にオープン予定の、屋内コート3面、屋外コート4面を備えた大型ピックルボール専用施設です。利便性の高い立地を活かし、競技人口の拡大を後押しするとともに、当社の顧客招待やユーザーコミュニティーイベントの拠点としても活用します。

・名称：Sansanピックルボールコート池袋

・営業開始日：2026年7月上旬予定

・住所：東京都豊島区東池袋4-27-10 サンソウゴ池袋ビル4F/5F/6F

・プレスリリース：https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0128.html

・施設に関するお問い合わせ先：

Sansan株式会社 Sansanピックルボールコート池袋 担当／sansan-pickleball-court@sansan.com

コートイメージ

■株式会社ピックルボールワン 代表取締役 熊倉 周作のコメント

当社はこれまで、体験イベントや国際大会の開催を通じて、Sansanとともに日本におけるピックルボールの可能性を切り拓いてきました。今回の出資および戦略的パートナーシップの強化により、その歩みをさらに強固なものにできることを大変心強く感じています。今後は、当社の専門性とSansanが持つ強力なビジネスネットワークを融合させ、競技環境の整備や企業コミュニティの創出を両社で加速させていきます。「Sansanピックルボールコート池袋」の運営をはじめ、多角的なアプローチによって、ピックルボールを日本に新しいスポーツ文化として根付かせていくことに挑戦します。

■Sansan株式会社 社長室 室長／ピックルボール事業推進室 室長 小池 亮介のコメント

ピックルボールワンは、日本におけるピックルボール産業の立ち上げを牽引するリーディングカンパニーです。これまで同社と共に施策を重ねる中で、このスポーツが持つ「世代や価値観を越えて出会いを生む力」、そして巨大な市場へと成長するポテンシャルを確信し、今回の出資を決定しました。 2026年7月に開業する「Sansanピックルボールコート池袋」の運営を同社へ託すことで、プロから一般プレーヤーまでが広く活用できる質の高い環境を整えます。スポーツを通じた新たな出会い、そしてそこから生まれるイノベーションを強力に後押しし、競技の普及と自社事業の成長の両立を目指してまいります。

■株式会社ピックルボールワンについて

FUN AS ONE. ── 人生にピックルボールを。

株式会社ピックルボールワンは、「ピックルボール産業のEnablerになる」をビジョンに、「観る・やる・買う」の3つの体験でピックルボールのある生活を支えるプラットフォーム企業です。

国内最大級のピックルボール専門メディアで「観る」楽しさを届け、自社コートや全国300超のイベント企画・運営で「やる」機会をつくり、独占契約ブランドを揃えた専門ショップで「買う」体験を提供。3つの軸が循環することで、初めての一打からのめり込む毎日まで、すべてのピックルボーラーに寄り添います。

年齢も、経験も、国境も超えて、ピックルボールでひとつになる──私たちはその楽しさを、日本中に届けています。

https://pickle-one.com/

※1：1施設あたりのピックルボール専用コートの面数を基準として（Sansan株式会社調べ／2026年1月時点）

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/