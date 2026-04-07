山翠舎のグローバルブランド「SANSUI」、ミラノデザインウィーク2026にて伊デザイナー ロベルト・シローニ氏と個展を開催。デザインの聖地「Galleria Rossana Orlandi」に初進出

株式会社山翠舎

株式会社山翠舎（本社：長野県長野市、代表取締役社長：山上浩明）は、自社が展開するグローバルブランド「SANSUI」を通じて、ミラノデザインウィーク2026期間中、世界で最も影響力のあるデザインギャラリーの一つ「ロッサーナ・オルランディ（Galleria Rossana Orlandi）」にて、イタリア人デザイナー、ロベルト・シローニ（Roberto Sironi）氏との個展「FUTURE MEMORIES」を開催いたします。

■ 93平方メートル の空間に、物質が記憶へと変わる8つのアートピースを初公開

本展示の会場となるのは、ミラノの「デザインの聖地」と称されるロッサーナ・オルランディ内の93平方メートル に及ぶ展示スペースです。 ここで発表されるのは、解体される運命にあった古民家から回収された古木の梁材を用い、ロベルト・シローニ氏の人類学的な考察によって制作された、全8アイテムのコレクションです。

Galleria Rossana Orlandiにて初公開されるFUTURE MEMORIESシリーズ

積み重ねた時や釿（ちょうな）の痕をたたえる梁材、そして精緻に磨き上げられたステンレスの鏡面が生み出す、自然と人工の力強い対話。 時が可視性・反射性を帯びた触知的な素材として立ち現れるこの試みは、人と自然の深い共生を基盤とする古民家の哲学的・文化的価値を鮮明に浮かび上がらせるものとなっています。

積み重ねた時や釿（ちょうな）の痕をたたえる梁材

■ FUTURE MEMORIES 展示概要

名称： FUTURE MEMORIES

会場： ロッサーナ・オルランディ（Galleria Rossana Orlandi）

住所： Via Matteo Bandello 16, Milan

期間： ミラノデザインウィーク2026期間中（2026年4月20日～26日）

面積： 93平方メートル

展示内容： 古民家の古木（古材）を用いたアートピース 8アイテム

■ パートナーシップ：循環と文化の共創

本プロジェクトの理念に共鳴し、日本の技術や精神性を世界へ発信する3社が本展示を支えています。

株式会社イノウエ

Stainless Steel Material Specialist

株式会社イノウエ(https://www.kk-inoue.co.jp/)

株式会社イノウエは、創業65年を超えるステンレス専門商社であり、日本製鉄株式会社のステンレス製品を購入しています。今回の「FUTURE MEMORIES」の象徴的な要素である鏡面仕上げのステンレスパーツにおいて、その確かな供給力と高度な加工技術支援を提供します。 伝統的な古木の梁材と対をなす現代素材の対話を通じ、本プロジェクトの美学的原理を物質面から支えています。

石坂産業株式会社

Circular Economy Co-Creation Partner

石坂産業株式会社(https://ishizaka-group.co.jp)

石坂産業は、「ごみをごみにしない社会」の実現をVISIONとし、廃棄物を中心とした高度資源化技術を通じて、廃棄物を新たな資源へと転換する循環型事業を展開する企業であり、減量化・再資源化率 98％を誇るサーキュラーエコノミーの先駆者です。今回の「FUTURE MEMORIES」は、古民家・古木が単なる素材の再利用に留まらず、廃棄物から資源、資源から素材、そして素材から文化へと循環するプロセスを提示します。石坂産業は本パートナーシップを通じて、廃棄物処理企業としての枠を超え、素材循環を軸にしたデザイン・建築・文化分野との連携を強化していきます。今後は、循環型素材の活用や空間デザイン、国際的な展示・プロジェクトなどを通じて、日本の資源循環技術と文化価値を世界に発信していきます。

株式会社温故知新

Cultural Destination Partner

株式会社温故知新(https://by-onko-chishin.com/)

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。今回の「FUTURE MEMORIES」は、2027年春に長野県小諸市にて開業予定の、古民家分散型ホテルの空間設計に組み込まれる予定です。

■ プロフィール

株式会社山翠舎(https://www.sansui-sha.co.jp/)

山翠舎は、長野県に拠点を置き、「古民家を解く。」というミッションのもと、古民家および古木の活用を通じて、持続可能な社会と地域活性化に貢献する事業を展開している企業です。古木を活かした商業施設内装の設計・施工や、古民家を活用した賃貸事業をはじめ、近年では古民家・古木の価値向上を目指し、海外向け古木ブランド展開や、3Dスキャニングの研究も行っています。グッドデザイン賞2020年受賞、ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023【経済部門賞】【最優秀賞】受賞、2025年長野県経営品質賞【優秀賞】受賞。

「SANSUI」(https://www.sansui.jp/)は、日本の古民家・古木（古材）の価値を世界へ解き放つために2023年に設立された同社のグローバルブランド。

ロベルト・シローニ（Roberto Sironi）(https://www.robertosironi.it/)

ミラノを拠点に活動するデザイナー。2014年以降、ミラノ工科大学デザイン学部において研究者兼講師として活動。2015年のスタジオ設立以来、ガレリア・ロッサーナ・オルランディ、Fendi、Laufen、Triennale Design Museumなど、世界各国のギャラリーや企業、文化機関と協働を重ねている。素材の文化的・歴史的背景を読み解く人類学的な視点から、機能物と彫刻の境界にある作品を制作しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社山翠舎

https://www.sansui-sha.co.jp/contact

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