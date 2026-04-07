インフォマート、福岡に請求書のデータ化を担う新拠点「デジタル化推進センター」を開設

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、請求書受領代行サービス「データ化おまかせサポート」（※）の実務を担う新拠点として、福岡県福岡市に「福岡営業所・デジタル化推進センター」を2026年4月9日（木）に開設します。

本センターは、あらゆる形式での請求書の受領からデータ化、不備補正までの実務を一手に担う拠点で、当社が提唱する、データで送り、データで受け取る「DtoD（Data to Data）」の世界観の実現に向け、運用体制を強化いたします。

（※）当社プレスリリース「インフォマート、請求書受領代行サービス『データ化おまかせサポート』を提供開始」（2025年11月18日配信）：https://corp.infomart.co.jp/news/20251118_6084/

■ 設立の背景

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）による業務効率化が推進される中、帳票関連業務においてもデジタル化が進んでいます。しかし、紙やPDFが混在している企業では、依然として受領のための出社やスキャン、PDFで受領した請求書から経理ソフトへの転記といった手作業が残り、経理担当者の負担になっています。

当社は、企業同士をシステム上で直接つなぎ、商取引におけるすべての帳票の受領・発行がデジタルデータのみで完結する「DtoD（Data to Data）」を推進してきました。このDtoDによる価値を最大化するためには、システム提供にとどまらず、アナログデータとの共存期間における実務負荷を解消する高度な運用サポートが鍵となります。

本センターは、まさにDtoDを実現する「完全デジタル移行の入り口」を担う拠点です。アナログな紙やPDFの状態で取引先から届く請求書を、AIエージェントによる受領・仕訳の自動化と、プロフェッショナルの目視による精度補完を融合し、完全デジタル化した状態で利用企業へ届けます。

■ 企業間取引の完全デジタル化「DtoD（Data to Data）」がもたらす価値

当社が推進する「DtoD（Data to Data）」とは、請求や契約などの企業間取引を、最初から最後までデジタルデータのまま完結させる仕組みです。これは、紙をスキャンしたりPDFをメールで送ったりする「アナログの電子化（AtoD：Analog to Data）」とは一線を画す、真のデジタル化を指します。データのままやり取りすることで、複雑な入力作業や転記ミスを根絶し、情報の保管コストも大幅に削減。創業以来28年以上に及び、様々な企業間商取引のデジタル化を牽引してきた当社のノウハウを基盤に、単なる業務効率化を超えた生産性の向上を実現します。

この取り組みの先にあるのは、デジタル技術の活用によって非競争分野を効率化し、経営戦略やおもてなしなど差別化に必要な競争分野に注力できる世界です。当社はDtoDの推進を通じて、働く人の人生を豊かにし、日本全体のDX推進と新たな価値創出に貢献してまいります。

■ 拠点概要

本センターは、請求書の受領からデータ化までの実務を、品質とスピードの両面から支える拠点です。

名称：福岡営業所・デジタル化推進センター

所在地：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7F

開所・稼働開始日：2026年4月9日（木）

延床面積：71.69坪



実施業務

・請求書の受領代行：郵送で届く紙請求書の代理受領・開封・スキャンまでを代行

・メール受信の自動化：AIエージェントを活用し、メール添付形式で届いた請求書の代理受領

・データの高精度化：AI-OCR取込後、オペレーターによる目視確認・データ補正

・データ連携：デジタルデータを「BtoBプラットフォーム 請求書」へ自動連携

・DtoD移行推進：取引先へのデジタル化周知、「BtoBプラットフォーム 請求書」の利用促進を支援し、真のデジタル化（DtoD）を実現

■ 当社 代表取締役 木村 慎より

このたび当社は、企業のデジタル化をより一層推進するため、福岡にデジタル化推進センターを開設いたします。当社はこれまで「BtoBプラットフォーム」を通じて企業間取引のデジタル化を支援してまいりましたが、現場では依然として手作業や紙業務が残っています。

本拠点では、デジタルデータへの移行とそのサポートを一体で提供し、請求書や受発注業務のデータ化・運用支援を通じて、バックオフィス業務の効率化と標準化を実現します。福岡の人材基盤を活かし、サービス品質向上と地域貢献を図ってまいります。

■ インフォマートについて

1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、125万社以上が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。



会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円（2025年12月末現在）

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/