【ロイヤルホスト デリ】　母の日に“ゆっくり過ごす時間”を贈ろう母の日限定のギフトセットを4月14日（火）より販売開始！

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、5月10日の母の日に向けた特別なギフトセットを販売いたします。ラインアップは、食卓を彩る「母の日に贈る華やぐ洋食セット」と、日頃の想いを伝える「母の日に贈る感謝の食卓セット」の2種類です。2026年4月14日（火）より期間限定で販売を開始いたします。

※画像はイメージです。

「ロイヤルホスト デリ」は昨年6月末に立ち上げ、ロイヤルホストの味をご家庭で楽しめるブランドとして展開しています。この度、母の日に、お母さんへ“ゆっくり過ごす時間”を贈ることをテーマに、ロイヤルホストの洋食メニューを中心とした2種類のセットを公式オンラインストア限定でご用意いたします。

「母の日に贈る華やぐ洋食セット」は、洋食が好きなお母さんへ、温めるだけでロイヤルホストの味を楽しみながら、“ゆっくり過ごす時間”を贈りたいという想いを込めたセットです。また、「母の日に贈る感謝の食卓セット」は、ご家族でお母さんのためにレストランのような食卓を用意し、いつも頑張っているお母さんへ“感謝のひととき”を届けていただきたいという想いから詰め合わせました。

どちらのセットも、ロイヤルホストならではの味わいをご家庭でお楽しみいただきながら、母の日の特別な食卓をゆったりとお過ごしいただける内容となっています。贈り物としてはもちろん、ご自宅での特別なお食事シーンにもおすすめです。

■販売概要

販売方法：公式オンラインストア(https://www.shoproyal.jp/)

販売期間：2026年4月14日（火）～2026年5月15日（金）

※2026年5月10日（日）の母の日までのお届けをご希望の場合は、5月1日（金）までにご注文ください。

※コンビニ払いをご利用の場合は4月20日（月）までにご注文ください。

※交通事情や天候、遠隔地や離島などのお届け先によって、配送が遅れる場合がございます。

■商品紹介

※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。『母の日に贈る華やぐ洋食セット』 5,000 円（税込・送料込）

セット内容:

・オムライス～ハッシュドビーフソース～×１

・コスモドリア×１

・ビーフジャワカレー×１

・海老とチキンのマカロニグラタン×１

・フレンチオニオンスープ×１

・フレンチトースト×１

洋食好きなお母さんに、温めるだけで楽しめる“ロイヤルホストの味と、ゆっくり過ごす時間”を贈るセットです。コスモドリアやオムライスなど、長く愛されてきた定番メニューを中心に、バラエティ豊かに取り揃えました。母の日を彩る華やかな贈り物としてはもちろん、ご自宅での特別なひとときにもおすすめです。

※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。『母の日に贈る感謝の食卓セット』 6,000 円（税込・送料込）

セット内容:

・海老のマカロニグラタン×１

・ビーフシチュー×２

・英国風パン×１

・フレンチオニオンスープ×２

・スイートポテトミニ（4個入り）×１

いつも頑張っているお母さんへ、家族で囲む食卓で日頃の感謝を伝える“特別なひととき”をお届けできるセットです。コクのあるフレンチオニオンスープや濃厚な味わいのビーフシチューをメインディッシュに、まるでレストランのコースのような華やかな食卓を楽しめる内容となっています。お母さんのお好きな野菜などを添えてお楽しみください。

また、オプションとして2種類のギフトカードをご用意しており、贈るシーンやお相手に合わせてお選びいただけます。母の日の贈り物として、日頃の感謝の気持ちを添えてお届けいたします。

※画像はイメージです。■ロイヤルホスト デリ

ロイヤルホスト デリは、ロイヤルホストで培われた味と品質を、ご家庭の食卓へ届けるブランドです。お家でご家族と。お友達やお世話になった方への贈り物として。わたしたちロイヤルホスト デリの「普段を、豊かに。」する美味しさをお愉しみください。

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings