【6月10日開催】SAP Transformation Excellence Tour Tokyo 登壇

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：樺島 弘明／以下、LTS）は、SAPジャパンが主催する「SAP Transformation Excellence Tour Tokyo」に登壇することをお知らせします。

LTSからは「DXが進まない本当の理由──日本企業に「変革人材」を根づかせる組織と文化の設計図」をテーマに登壇します。

お申し込みは、公式ページ(https://www.signavio.com/jp/events/sap-transformation-excellence-tour-tokyo-2026/)よりお願いいたします。※事前登録制、参加費無料

■開催概要

開催日時：2026年6月10日（水）10時～19時（懇親会含む）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5F

イベントページ・お申込み：https://www.signavio.com/jp/events/sap-transformation-excellence-tour-tokyo-2026/

対象：・業務改革責任者・ご担当の方

・情報システム部門責任者・リーダーの方

・経営企画部門・DX推進ご担当の方、財務部門責任者・リーダーの方

・購買・調達部門責任者・リーダーの方

・エンタープライズ/ソリューション/ビジネスアーキテクト

費用：無料（事前登録制）

定員：350名

主催：SAPジャパン

■セミナー概要

テーマ：DXが進まない本当の理由──日本企業に「変革人材」を根づかせる組織と文化の設計図

DXや業務改革に取り組んでも、成果が限定的に終わる企業は少なくありません。その原因は「ツール」や「計画」ではなく、それを使いこなす“人”と“組織”にあります。本セミナーでは、変革を継続的に推進するビジネスアーキテクト／ビジネスアナリストなどの変革人材を育成するために必要な、組織設計・人事制度・評価のあり方を解説。あわせて、日本企業に根強く残る文化的な壁をどう乗り越え、変革を自走させる組織へ転換するのか、その実践的アプローチを紹介します。

■登壇者

島野 陽介（LTS 執行役員 経営革新・ヒューマノクラシー推進事業部長）

SIerを経て、2015年LTSに入社。事業開発やDXなどのビジネス・コンサルティング案件に従事。人的資本戦略や事業・組織変革サービスを展開する部門の責任者を務める。DXをはじめ、戦略・経営・組織・IT・オペレーションなどの変革について、企業の持続的な価値創出に向けた組織能力獲得の観点から企業変革を支援している。著書『次世代リーダーのための変革実践ガイド(共著)』

【株式会社エル・ティー・エスについて】

東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6560） ＵＲＬ：https://lt-s.jp/

株式会社エル・ティー・エスは、クライアントのビジネスアジリティ／変革実行能力を高める伴走型コンサルティングを主軸とした総合サービスを提供しています。