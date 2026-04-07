【佐渡汽船】「旅のギフト券」を佐渡市ふるさと納税返礼品として掲載開始

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社（所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」）は、佐渡旅行に使える 「旅のギフト券」を、新潟県佐渡市ふるさと納税の返礼品として掲載を開始しました。

本返礼品は、佐渡汽船が企画・販売する宿泊と往復乗船がセットになった旅行商品のお支払いにご利用できるギフト券です。ふるさと納税を通じて佐渡島へ訪れていただけるように、地域の魅力発信に貢献してまいります。

■返礼品の概要

・名称：佐渡旅行に使える 旅のギフト券

・利用方法：佐渡汽船が企画・販売する対象の宿泊型旅行商品のお支払いに利用可能

・寄付金額：10,000円、50,000円、100,000円、200,000円、300,000円

・返礼品内容：寄付金額の30％相当分のギフト券

ギフト券は1枚あたり3,000円分

寄付金額に応じた枚数を組み合わせてお届けします

・提供形態：紙タイプ

・有効期限：発行日より1年間

・提供地：新潟県佐渡市

■掲載サイト

さとふる、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税 他、各ふるさと納税ポータルサイト

・さとふる

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1719030

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15224/6983619

・楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f152242-sado/gj010/

■対象となる旅行商品

佐渡汽船が企画・販売する下記の宿泊型旅行商品のお支払いにご利用いただけます。

【彩りの佐渡時間】

旅の準備はシンプルに、佐渡で過ごす時間はゆったりと。

佐渡の景色や風、波音を感じながら、思い思いのペースで「佐渡時間」をお楽しみください。

詳細はこちら：https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/sadotime2026/

【佐渡民宿パック】

佐渡の暮らしに寄り添う民宿に泊まり、地元の食材を使った料理やアットホームなおもてなしで心落ち着くひとときをお過ごしください。

詳細はこちら：https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mskpack2026/

※冬期の対象旅行商品につきましては、発売が決定次第、佐渡汽船公式ホームページにてお知らせいたします。

※対象の旅行商品には「旅のギフト券利用可」の表示がございます。

■注意事項／その他

本返礼品の詳細、利用条件等は、各ふるさと納税ポータルサイト掲載ページをご確認ください。

【他の返礼品のご紹介】

佐渡汽船並びに佐渡汽船グループでは、ふるさと納税を通じて、寄付をきっかけに佐渡を訪れていただき、現地での滞在や体験を通じて、地域の魅力を感じていただくことを目指しています。本取組みの一環として、佐渡島内での宿泊をお楽しみいただける返礼品を、各ふるさと納税ポータルサイトに掲載しています。

■佐渡古民家ステイ さどまり宿泊ギフト券

「さどまり」は伝統的な建築様式を持つ佐渡の古民家を、元々の家屋が持つ設え・趣を最大限に活かしながら、現代の快適性を兼ね備えた一棟貸しのプライベート・ヴィラとして再生した一日一組限定、1棟貸切の宿泊施設です。

※さどまり公式HP：https://www.sadokisen.co.jp/sadomari/

・利用方法：本返礼品は宿泊代のお支払いにご利用いただけます。

詳細や利用条件等は、さとふる、ふるさチョイス、楽天ふるさと納税 他、各ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1709161

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15224/6983616

楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f152242-sado/gj007/

■SADO二ツ亀ビューホテル 宿泊ギフト券

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンにも掲載された景勝地「二ツ亀」を望む、美しい自然に囲まれたホテルで、ゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。目の前に広がる雄大な日本海とともに、四季折々の絶景をご覧いただけます。佐渡島の豊かな食材を存分に活かし、地産地消にこだわったお食事をお楽しみください。

※SADO二ツ亀ビューホテル公式HP：https://sfvh.jp/

・本返礼品は宿泊代のお支払いにご利用いただけます。詳細や利用条件等は、さとふるをご確認ください。

さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726126

また、佐渡汽船では、佐渡の最新情報や観光スポット、季節ごとのおすすめ体験を紹介するWEBサイト 「さどタイムス」 を運営しています。島の自然や文化、グルメ情報などを豊富に掲載しており、佐渡旅行の計画にぜひお役立てください。

WEBサイト「さどタイムス」 https://sadotimes.sadokisen.co.jp/

ふるさと納税の返礼品をきっかけに、佐渡島の美しい景色や歴史、温かい島の人々との触れ合いを体感してみませんか。佐渡汽船では、皆さまのご来島を心よりお待ちしております。