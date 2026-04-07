パソナグループ 『アースデイウィーク2026』4月11日より国内外約70地域で環境美化・保全活動を実施

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、地球環境について考える日である「アースデイ（4月22日）」に合わせ、4月11日（土）から5月10日（日）までを、『アースデイウィーク2026』と定め、国内外の約70地域で環境美化・保全活動を実施いたします。グループ各社の社員やその家族、エキスパートスタッフ、クライアントの方々、地域の方々など約1,200名が参加予定です。

▲全国各地で行った清掃活動の様子▲全国各地で行った清掃活動の様子

パソナグループは2005年に「社会貢献室」を設置し、世界各国・各地域のリーダーとして選抜された社員メンバーで構成される「社会貢献委員会」を中心に、SDGsに基づく重点テーマのもと、国内外で年間650件を超える社会貢献活動を行っています。

また、同年に設置した「環境委員会」では、次世代に健全で美しい地球を残すために地球環境保全活動を推進。2019年より、地球環境について考える「アースデイ」を含む4月を中心に『アースデイウィーク』を設定し、国内外で環境保全活動に取り組んでいます。

パソナグループは、今年も『アースデイウィーク2026』の取り組みを通じて、持続可能な社会の実現を目指し、未来に美しい地球を残す環境保全に寄与してまいります。

■パソナグループ『アースデイウィーク2026』概要

実施期間：

2026年4月11日（土）～ 5月10日（日）

内容：

パソナグループ国内外約70地域にて、地域の環境美化・保全活動を実施

＜活動例＞

・仙台の海を守る！深沼海水浴場でクリーンアップ大作戦！

日程／ 2026年4月12日（日） 場所／深沼海水浴場

内容／フカヌマビーチクリーンが主催する深沼ビーチクリーンへの参加

・清掃活動を通して南青山をきれいに！南青山Clean Up Day！

日程／ 2026年4月14日（火） 場所／ PASONA SQUARE（東京 南青山）

内容／ 社員やエキスパートスタッフと共に、南青山周辺の清掃活動を実施

・静岡の森林を守ろう！NPO法人と連携した800本の植樹活動！

日程／ 2026年4月18日（土） 場所／有度山（静岡市駿河区小鹿地区）

内容／NPO法人静岡山の文化交流センターの植樹活動にて、有度山に計800本を植樹

・パソナベトナム・ハノイでエコ通勤を実施！

日程／ 2026年4月22日（水） 場所／ パソナベトナム・ハノイ

内容／ 電気バイクや電気バス、徒歩など、環境に配慮したエコ通勤を実施

・淡路島の浦県民サンビーチで海岸清掃活動を実施！

日程／ 2026年4月22日（水） 場所／ 浦県民サンビーチ

内容／浦県民サンビーチの海岸清掃活動への参加

（※）開催日時や内容は変更になる可能性があります

お問合せ：

株式会社パソナグループ 社会貢献室

TEL 03-6734-1116