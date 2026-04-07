スシローの人気No.1スイーツ※1のカタラーナがクレープに！？クレープ生地で包んでパリっとブリュレ仕立てに！「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、定番スイーツ人気No.1※1の「カタラーナアイスブリュレ」を使用した春の新作スイーツ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」を4月8日（水）より全国のスシローにて販売いたします。

“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売しています。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを、お客さまへとお届けしています。

4月8日（水）からは、スシローの人気No.1スイーツ※1「カタラーナアイスブリュレ」を使用した、春の新作スイーツが登場いたします。「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」は、北海道産クリームやマダガスカル産バニラビーンズを使用したカスタードが濃厚な「カタラーナアイス」とホイップ、フローズン苺、練乳をクレープ生地で包んで提供前に炙ってブリュレ仕立てにしました。トッピングの甘酸っぱい苺ソースがブリュレの香ばしさ、少し溶けたカタラーナアイスなどと合わさり、絶妙な仕上がりになっております。

ぜひこの機会に“SUSHIRO Cafe”から登場する新作のスイーツを、全国のスシローでお楽しみください。

※1：2024年10月～2025年9月実績

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

商品概要

■商品名：カタラーナクレープブリュレ 苺ソース

■価 格：税込300円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～5月10日（日）

但し販売予定総数74万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

“SUSHIRO Cafe”とは

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

製菓学校を卒業後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤務したのち、スシローのスイーツ部門の商品開発担当に。菓子製造技能士（2級）試験において、大阪地区の成績優秀者として表彰経験も。

作田潤一

幼いころから食に携わることを志し、個人店のチーフ・パティシエとして勤務した後、一流ホテルのパティシエとして、スイーツの開発・製造に携わる。入社以後も、幅広い経験を活かして、スイーツ開発に取り組む。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。