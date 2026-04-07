MITSUI OCEAN CRUISES　追加代金不要で参加できる半日寄港地観光ツアーを実施

商船三井クルーズ株式会社

クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、運航船のMITSUI OCEAN FUJI（以下、三井オーシャンフジ）と2026年9月に就航するMITSUI OCEAN SAKURA（以下、三井オーシャンサクラ）で追加代金不要で参加できる半日寄港地観光ツアーを複数実施いたします。

三井オーシャンフジは2026年7月～12月出発のクルーズを計27本予定しており、各寄港地で追加代金不要で参加できる半日寄港地観光ツアーを企画します[1]。また、2026年9月に就航し、同年12月までの旅程を発表している三井オーシャンサクラでも、多くの寄港地で追加代金不要で参加できる半日寄港地観光ツアーを実施予定です[1]。

通常、寄港地観光ツアーへの参加はクルーズ代金のほかに追加で代金が必要となりますが、より多くのお客様に寄港地ならではの魅力を楽しんでいただきたいという思いから、定番の見どころを巡る半日寄港地観光ツアーを追加代金不要で企画いたしました。

夏には、伊勢神宮を訪れる鳥羽や九十九島の絶景を堪能できる佐世保、宿毛、呉、宗像など多くの寄港地で半日寄港地観光ツアーを、秋田の竿燈まつり、青森のねぶた祭、小松島の阿波おどりではお祭りを間近でお楽しみいただける観覧席をご用意します。秋には開聞岳が望める池田湖に訪れる指宿、田中一村記念美術館を訪れる奄美大島（名瀬）、瀬戸田などの日本国内の寄港地をはじめ、台湾では基隆から九份のレトロな町並みを、高雄では名所である蓮池潭（れんちたん）を、台湾の離島・澎湖（ほうこ）では伝統集落などを訪れる半日寄港地観光ツアーを実施いたします。

また、年末に出発する「ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ」では、グアムの恋人岬やサイパンの絶景を楽しむ半日寄港地観光ツアーの企画を予定しています[2]。

また、追加代金不要の半日寄港地観光ツアーに加え、人気の高い観光地を巡るお食事付の終日観光ツアーや、その土地でしか体験できない上質な内容を特別な手配により実現したプレミアムツアーなど、寄港地の魅力を最大限にお届けする多彩な寄港地観光ツアーについては別料金にてご用意いたしますので、お客様それぞれのお好みにあわせた寄港地での体験をお選びいただけます。

三井オーシャンクルーズでは、船内の様々なサービスを旅行代金内に含み「オールインクルーシブ」としてご提供しています。移動費、宿泊費、船内の各種アクティビティ参加費はもちろん、基本的なお食事代、アルコールを含む200種類以上のドリンク代、エンターテインメント鑑賞費、Wi-Fi利用料などが旅行代金に含まれます。今回ご紹介した半日寄港地観光ツアーもこの「オールインクルーシブ」の一環としてお楽しみいただけます。

これまでの長いクルーズ船運航の歴史の中で当社が各寄港地の自治体や地域の皆様と深めた貴重な関係があるからこそ企画できる様々な寄港地観光ツアーをご用意いたします。

ご自身で宿泊先や交通経路の手配、重い荷物の持ち運びなく、快適に旅できるのが船旅の魅力のひとつです。当社が企画する寄港地観光ツアーにご参加いただき、より心に残るクルーズ体験をお楽しみください。

[1] 離島を含む一部の寄港地では実施がない場合がございます。

[2] 半日寄港地観光ツアーの内容は変更となる場合がございます。

【クルーズの詳細】

パンフレットからご確認ください：

三井オーシャンフジ 2026年7月-12月 パンフレット(https://www.mitsuioceancruises.com/tour/Brochure/MOF_202607_12.pdf)

三井オーシャンサクラ 2026年 9月-12月 パンフレット(https://www.mitsuioceancruises.com/download/brochure/MOS_202609_12.pdf)

【パンフレットのご請求・お問い合わせ】

三井オーシャンクルーズ クルーズデスク

お電話はこちら：03-4446-7532

営業時間：月曜日～金曜日 10:30～17:00

※土・日・祝日はお休みとなります

※諸事情により営業時間が変更となる場合があります

関連リンク：

MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）

https://www.mitsuioceancruises.com/

MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）

https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/

にっぽん丸

https://www.mitsuioceancruises.com/nipponmaru/

MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）

https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/

MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：

三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ(株)が掲げるブランドです。2026年5月に引退を迎えるクルーズ船「にっぽん丸」と2024年12 月に運航開始した「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の2隻を運航しており、2026年後半にはさらに新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の運航開始を予定しています。

MITSUI OCEAN CRUISES ブランドムービー：https://youtu.be/FHU6LJE65Hk

「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。