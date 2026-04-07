日本総研・シニアマネジャー大森充氏、TIME TRAVELER株式会社のストラテジックアドバイザーに就任

TIME TRAVELER株式会社

ロンジェビティの実現を目指す研究開発型スタートアップ、TIME TRAVELER株式会社（本社：東京都、代表取締役CO-CEO：秋山りえ子・林寛敦、以下「当社」）は、株式会社日本総合研究所・シニアマネジャーの大森充氏がストラテジックアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。

■ 就任の目的と背景

当社は、東京大学定量生命科学研究所 分子情報研究分野（秋山徹特任・名誉教授）の研究成果を基に、ロンジェビティの実現を目指す研究開発型スタートアップです。

抗老化・老化関連疾患領域における新薬開発に加え、次世代ヘルスケアの創出を目指し、「植物・藻類由来エクソソーム事業」を推進しています。

今回の参画は、当社がこれまで積み重ねてきた研究成果を「科学」にとどめることなく「事業」へとつなぎ、社会実装への歩みを一層確かなものとすることを目的としています。Longevity市場における新たな産業の形成に向け、その実現性と広がりを高めてまいります。

大森充氏は、日本総合研究所において多様な企業の成長戦略や新規事業開発に携わってきた実績を有しており、その知見を活かし、当社の事業戦略およびブランド戦略の具体化をともに進めてまいります。

■ 「XPRIZE Healthspan」への参画

当社は現在、米国XPRIZE財団が主催する世界最大級の科学コンペティション「XPRIZE Healthspan」において準決勝に進出しています。

大森氏には、本プロジェクトにおいてもメンバーとして加わっていただき、2030年のファイナルを見据えた取り組みと共に、健康長寿社会の実現に向けた具体的な価値創出へとつなげていきます。

■ 大森充 氏 プロフィール

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 部長/シニアマネジャー

研究・専門分野

ストラテジー領域を中心に、経営戦略、サステナビリティ（ESG・SDGs）、事業開発、マーケティングなどの分野において、多数の企業の成長戦略策定および新規事業開発を支援。先端技術やDXの要素を含んだ事業開発・計画策定にも従事し、ブランド戦略、オープンイノベーション推進など幅広いプロジェクトを通じて、企業価値向上に資する支援実績を有する。

経歴

2010年4月、日本総合研究所入社

■ TIME TRAVELER株式会社について

いまだ効果的な治療法が確立されていない、がんや老化関連疾患領域における新薬開発を通じて、人々の健康寿命の延伸に貢献するとともに、高齢化社会に直面する先進国において、老化を共通テーマとする二つのアプローチとして、創薬による「治療」と、植物・藻類由来エクソソームを活用したヘルスケアによる「予防」の両面から取り組んでいます。

「細胞時間を科学し、未踏の領域に希望の光を灯す」をミッションに、日々新たな可能性の探究に挑戦しています。

■ 会社概要

会社名：TIME TRAVELER株式会社（タイムトラベラー株式会社）

所在地：東京都文京区本郷7丁目3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ 357・359号室

代表者：代表取締役CO-CEO秋山りえ子、林寛敦

事業内容：

・老化関連タンパク質を標的とした創薬

・植物由来エクソソームを活用したヘルスケア事業

公式サイト：https://www.ttraveler.jp/

（お問合せは上記公式サイトCONTACTよりお願いいたします）