富士山麓をピンクに染める絶景花イベント「2026富士芝桜まつり」4/11(土)開幕

富士急行株式会社

「富士本栖湖リゾート」（山梨県富士河口湖町）では、関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」が、いよいよ4月11日（土）より開幕します。

「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい富士山と芝桜の絶景が楽しめる、富士山麓の春の風物詩です。視界いっぱいに広がる春色のじゅうたんと、壮麗にそびえる富士山を澄み切った空気の中で、全身で味わうことのできるこの場所は、まさに日本の「春の特等席。」です。

今年は、人気のフォトスポットが芝桜を引き立てるようにやわらかな色彩へとリニューアルされます。また、新たなフォトスポットとして朝露がキラキラと光り輝く様子から着想を得た「きらめく花雫ミラー」が加わり、エリア全体でまるで自分自身が風景の中に入り込んだかのような没入感をお楽しみいただけます。会場内では、定番の富士山ご当地グルメのほか、「桜」の文字を象った桜チュロスや芝桜をイメージした「揚げパンソフト」など、園内の散策にぴったりの春らしいテイクアウトグルメも登場します。

富士芝桜まつりの開催期間中は、会場周辺の施設でもコラボレーション企画を展開します。ハイランドリゾート ホテル&スパでは、花をモチーフにした「フラワールーム」に期間限定で宿泊できるほか、夕食にはフラワーディナーコース、併設のふじやま温泉ではフラワーバスや桜のアロマを使ったアウフグース体験など、お花尽くしの特別な1日をお楽しみいただけます。

「富士本栖湖リゾート」では、同日より、首都圏最大級の英国式庭園「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」も開幕いたします。また、会場から車で約40分の富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」では、同日から「フラワーフェスティバル」がスタートし、6色のキンギョソウが織りなす「カラフルガーデン」が登場するなど、富士山麓で春を感じられるイベントが目白押しです。

この春も富士山麓の絶景スポット「富士芝桜まつり」にぜひご注目ください。

SNS映え間違いなしのフォトスポット

人気のフォトスポット「幸せへ続く扉」「Mt.FUJI オブジェ」は、芝桜を引き立てるようにやわらかな色彩へとリニューアルされます。また、新たなフォトスポットとして朝露がキラキラと光り輝く様子から着想を得た「きらめく花雫ミラー」が加わり、エリア全体でまるで自分自身が風景の中に入り込んだかのような一枚が撮れる「アートインスタレーションの世界」へご案内いたします。

ワンちゃんと一緒に楽しめるスポットも

幸せへ続く扉Mt.FUJIオブジェきらめく花雫ミラー

ワンちゃんの入場規制をさらに緩和し、GW期間等の混雑期を除きリードでの入場が可能となります。ドッグランやワンちゃん用のフォトスポットなど、愛犬と一緒に楽しめるスポットも充実しております。

入場対象：体高50cm以下の中・小型犬のみ。

注意事項：ペットケージ又はペットカート、ペットスリング（抱っこ紐）でのご利用。繁忙期（GW（4/25～5/6）および園内混雑時）は、ケージ・カート等のご利用で入場可。

周辺施設でもコラボレーション「富士芝桜まつりと“春めぐり”」

富士芝桜まつり会場を訪れる前後や、富士山観光のご旅行の行程で効率よくご利用いただくことで、より一層富士山麓の春を感じられるおすすめスポットを「富士芝桜まつりと“春めぐり”」特集としてご紹介いたします。

【特設ページ：https://www.fujimotosuko-resort.jp/lp/2026spring/】

ハイランドリゾート ホテル&スパでは、「フラワールーム」に期間限定で宿泊できるほか、夕食にはフラワーディナーコース、併設のふじやま温泉ではフラワーバスや桜のアロマを使ったアウフグース体験など、お花尽くしの1日を楽しむことができます。また、富岳風穴、カフェKONOHANAでは、芝桜をモチーフにした期間限定のコラボメニューも登場するなど、富士芝桜まつりとセットでお得なオンラインチケットも多数ご用意しております。

春の富士山を彩る２大フラワーイベントInstagram投稿キャンペーン

富士芝桜まつりのほか、富士急ハイランド隣接「リサとガスパール タウン」内のカラフルな花が咲く「カラフルガーデン」の開園に合わせ、「春の富士山を彩る2大フラワーイベントInstagram投稿キャンペーン」を実施します。指定のハッシュタグをつけてInstagramで写真や動画を投稿すると、抽選で賞品をプレゼントします。

実施期間：2026年4月11日(土)～6月14日（日）

※富士芝桜まつりの写真に「＃富士山春の花フォトコンテスト2026」をつけて投稿ください。

※当選者には、締め切り終了後、Instagram のダイレクトメッセージにて順次連絡いたします。

芝桜とともに楽しむテイクアウトフードも盛りだくさん

「富士宮やきそば」や「吉田のうどん」をはじめとする定番の富士山ご当地グルメのほか、揚げたてのパンにひんやり濃厚なソフトクリームを贅沢に乗せた新感覚の「揚げパンソフト」を味わえるテイクアウト店舗など、会場内にはキッチンカーが多数出店します。「桜」の文字をかたどったほど良い甘さの「桜チュロス」や、ときめくカラフルなスイーツ（ドーナッツ・クロワッサン）、ハチミツをふんだんに使った富士山型のベビーカステラ「フジヤマハニーカステラ」など、園内を散策しながら芝桜と一緒に楽しめるグルメも見逃せません。

会場限定のお土産も充実

揚げパンソフト桜チュロスカラフルスイーツフジヤマハニーカステラ

会場内のショップでは、毎年一番人気の「富士芝桜限定桔梗信玄餅」や富士芝桜まつり限定パッケージの「フジヤマクッキー」や桜葉あん入り「さくら焼き」など、お土産にぴったりなオリジナル商品を多数取り揃えています。富士芝桜の絶景を描いたステンドガラス風のブックマーカーも限定販売します。

開催概要・アクセス

■開催概要

・植え付け面積 約15,000平方メートル

・株数 約50万株

・品種 6品種

・主催 富士芝桜まつり実行委員会

■営業情報

・開催期間

2026年4月11日（土）～ 5月24日（日）

計44日間

※開花状況により変動あり。期間中無休。

・営業時間

8時～16時 ※時期により変動。

・入 園 料

大人（中学生以上）1,000～1,300円

小人（3歳以上）500～700円

※時期により変動。

・会 場

富士本栖湖リゾート（山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212）

■富士本栖湖リゾート概要

・住 所

山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212

・交 通

車／中央自動車道河口湖ICから国道139号経由約25分

東名高速道路富士IC・新東名高速道路新富士ICから約50分

バス／新宿駅（バスタ新宿）より直通高速バスで約2時間25分、富士急行線河口湖駅より会場行きバスで約40分

JR新富士駅より会場行きバスで約75分

電車／JR中央線大月駅で富士急行線に乗り換え河口湖駅下車後、会場行きバス

・駐 車 場

あり（普通車500～1,000円/1台、大型車2,000円/1台、バイク500円/1台）

・運営会社

株式会社ピカ 0555-89-3031

■アクセス

芝桜まつり会場へは、富士急行線「河口湖駅」から、富士芝桜ライナーバスで約40分。

河口湖駅までは、新宿駅から乗り換えなしのJR 直通特急「富士回遊」（約１時間55分）か、東京駅や渋谷駅、横浜駅など首都圏の主要駅出発の高速バスをご利用ください。

期間中はバスタ新宿から会場直通の高速バスも運行いたします（約2時間25分）。

■お得なWEB前売りチケット・交通セットチケット情報

専用入園口からスムーズに入園できる、WEB前売りチケットを販売いたします。入園券単体「しばチケ」をはじめ、入園券と各種バスチケットとのお得なセット券も多数ございます。

１.＜チケット売り場に並ばず入園できる、最大100 円お得な前売り入園券＞

大人900円～1,200円／小人400円～600円 （通常料金より100円割引）

https://www.fujiyamaconnect.jp/tenant/28/（前日までの購入で割引料金適用）

２.＜しばチケ【入園券＋交通セット券】路線バス「富士芝桜ライナー」セット＞

河口湖駅または新富士・富士宮駅を発着する会場行き路線バス「富士芝桜ライナー」がセットになったチケット。大月発着の富士急行線乗車券がセットになったチケットも。

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free6/SZ_3.html

３.＜しばチケ【入園券＋交通セット券】高速バスセット＞

新宿、東京などの主要駅を発着する高速バスと富士芝桜ライナーがセットになったチケット発着駅：新宿・東京・渋谷・二子玉川・大宮・横浜・藤沢・日吉・センター北・たまプラ-ザ

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/SZ_5.html

４.＜しばチケ 入園券付き会場直通ツアーバス＞

新宿、新横浜を発着の直通ツアーバス ※全席事前予約制

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/SZ_4.html

秋季は約8万株のカラフルは花々と富士山の共演が楽しめる「虹の花まつり」を開催

富士本栖湖リゾートでは、ジニアなど15品種のカラフルな花々と緑が美しい夏の富士山との共演が楽しめる「虹の花まつり」を秋に開催いたします。

■開催概要

・植え付け面積 約4,000平方メートル

・株 数 約8万株

・開催期間

2026年8月29日（土）～10月12日（月祝）※予定

会社概要

社 名 ：株式会社ピカ

代表者 ：天野克宏

創業年 ：1995年

所在地 ：山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

公式サイト：https://pica-corp.com/index.html