「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」 富士芝桜まつりと同時に4/11(土)開園！

富士急行株式会社

富士急グループの株式会社ピカが運営する「富士本栖湖リゾート」（山梨県富士河口湖町）では、2026年4月11日（土）から、「富士芝桜まつり」の開催に合わせて、首都圏最大級の英国式庭園「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」の営業を開始いたします。

イギリス人ガーデンデザイナー、マーク・チャップマン氏が監修した「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」は、イギリス湖水地方が舞台の絵本『ピーターラビットのおはなし』をテーマとした英国式庭園です。2022年の開業から5年目を迎え、庭園の草花たちも年々成長し、ますます美しい景観を楽しめるようになりました。春から初冬にかけて約300種類の草木や花々を楽しむことができます。今年は新たに、オランダ国際球根協会から寄贈されたチューリップ・水仙・ユリ・ブルーベル・ムスカリなど36種・約3,230球の球根花が加わり、これまで以上に色彩豊かな春の風景をお楽しみいただけます。

昨年登場したピーターラビットとこねこのトムの、季節毎にお花が変わる可愛らしいフォトスポットや、全23巻からなる絵本シリーズの“おはなしのかけら”を散りばめた屋外ギャラリー「ピーターラビット(TM) ストーリートレイル」も見逃せません。季節の草花やキャラクターたちを探しながら散策し、絵本の世界に入り込む感覚を味わうことができます。ショップでは、山梨県の名産である桃やぶどうを持ったピーターラビットの可愛いキーホルダー等のグッズを販売。併設のカフェでは、ピーターラビットの絵本をモチーフとした「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」などのオリジナルメニューをお楽しみ頂けます。

この春は、富士山麓の本栖湖リゾートで心地よい風を感じながら、美しい花々とピーターラビットの世界で特別なひとときを過ごしてみませんか。

「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」概要

イングリッシュガーデンのデザイン監修はイギリス人ガーデンデザイナーのマーク・チャップマン氏が手掛けており、春から初冬にかけて約300種類の草木や花々が咲き誇ります。庭園内の代表的な約100種類の草花に添えられた「花名板」のQRコードから品種や開花時期、お花の特徴、花言葉などの詳細情報を確認することができます。庭園内の植物情報が書かれている「ガーデンマップ」と合わせて散策するのもおすすめです。

今年は新たに、オランダ国際球根協会から寄贈された、春を彩るチューリップ・水仙・ユリ・ブルーベル・ムスカリなど、36種・約3,230球の球根花が加わり、色彩豊かな春の風景をお楽しみいただけます。また園内には、富士山とピーターを一緒に撮影することができるフォトスポットをはじめとし、キャラクターたちとの記念撮影をお楽しみいただけるスポットも多数ございます。

＜おすすめフォトスポット＞

庭園内には、昨年2種類のフォトスポットが登場しました。「ピーターラビット」と、絵本シリーズの中でも人気のある「こねこのトム」の季節ごとにお花が変わる可愛らしいフォトスポットです。

■ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデンオリジナルグッズが揃うショップ

オリジナルの「ぬいぐるみ」や、ティータイムにぴったりなティーストレーナー付きマグカップなどの多数商品を取り揃えています。さらに、山梨の伝統工芸品「甲州印伝」にオリジナル絵柄をあしらった商品や、山梨の名産である桃やぶどうを持ったピーターラビットが可愛い「フレークキーホルダー」などここでしか買えない商品も販売しています。

ぬいぐるみ 3,800円ティーストレーナー付きマグカップ 2,500円甲州印伝商品一覧フレークキーホルダー(4種) 1,100円

■思わず写真を撮りたくなるオリジナルメニューが満載のカフェ

庭園に併設したカフェでは、色とりどりの野菜やスモークサーモンを花束のように盛りつけた「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」や、ローストビーフと富士山型のライスを盛りつけた「彩りローストビーフプレート」などのオリジナルメニューのほか、富士山のふもとで、ときめくカラフルなスイーツ（ドーナッツ・クロワッサン）などのテイクアウトメニューも販売しています。

カフェ店内マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ彩りローストビーフプレート

■絵本＜ピーターラビット(TM)＞を体感するギャラリー、庭園と富士山を一望できるタワー

ショップ内のギャラリーでは、『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、『赤りすナトキンのおはなし』や『かえるのジェレミーのおはなし』など、5つのおはなしをテーマに絵本の世界に入り込んだような体験ができます。また、高さ約8mのガーデンタワーは、庭園越しに富士山を一望できる絶景スポットです。

■キャラクターを探しながら散策「ピーターラビット(TM) ストーリートレイル」

全23巻からなる絵本シリーズの“おはなしのかけら”を散りばめた屋外ギャラリー「ピーターラビット(TM) ストーリートレイル」では、静かな森の中の遊歩道を、キャラクターたちを探しながら散策し、23作品を通して絵本の世界に入り込む感覚を味わうことができます。

ピーターラビット(TM)について

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』（原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM)）の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。 ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。

開催概要

■開催期間

2026年4月11日（土）～11月23日（月・祝）予定

※開花状況により変動あり。

※営業時間・入園料については、春季は「富士芝桜まつり」、秋季は「虹の花まつり」に準じます。それ以外の期間は、無料でご入園いただけます。

※カフェ店舗は富士芝桜まつり・虹の花まつり期間のみ営業となります。

＜春季「富士芝桜まつり」営業情報＞

・開催期間

2026年4月11日（土）～5月24日（日）

・営業時間

8時～16時 ※時期により変動

・入園料

大人（中学生以上）1,000～1,300円 ※時期により変動

小人（3歳以上）500～700円

・会 場

富士本栖湖リゾート（山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212）

・運営会社

株式会社ピカ 0555-89-3031

会社概要

社 名 ：株式会社ピカ

代表者 ：天野克宏

創業年 ：1995年

所在地 ：山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

公式サイト：https://pica-corp.com/index.html