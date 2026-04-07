ヒノキヤグループ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」認定

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヒノキヤグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長・CEO 近藤 昭、以下、ヒノキヤグループ）は、健康経営を実践している企業として、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせします。

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業の法人を顕彰する制度（※）です。

ヒノキヤグループでは、従業員が心身ともに健康・健全な状態で、仕事にも生活にも前向きに取り組めるように、一人ひとりに応じた心と体の健康の保持および働き方や職場環境の向上を目指し、健康施策を実践しています。この度の認定を受け、今後も従業員の健康保持と働きやすい職場環境の整備に一層努め、ワークライフバランス支援など具体的な健康施策を継続してまいります。

※経済産業省「健康経営優良法人認定制度」より

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

【ヒノキヤグループの健康経営の取り組みについて】

以下を参照ください。

https://www.hinokiya-group.jp/contents/wp-content/themes/hinokiya_group/pdf/kenkokeiei_20260317.pdf