リゾートトラスト、ハタラクエール2026「福利厚生推進法人」に３年連続で認証

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見有貴）は、このたび、「ハタラクエール2026（福利厚生表彰・認証制度）」において、「福利厚生推進法人」として3年連続で認証されましたのでお知らせいたします。

■ハタラクエール（福利厚生表彰・認証制度）とは

この制度は、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業・団体・自治体（以下、法人）を表彰するものです。福利厚生の一層の普及・発展を目的に、優れた福利厚生を実施する法人、およびこれから福利厚生の充実を図ろうとする意欲ある法人を表彰・認証する民間の制度です。

当社は、中期経営計画において福利厚生の充実を重要な柱の一つとして位置づけ、「スタッフのいい人生」の実現に向けて、働きがいと働きやすさの徹底的な追求に取り組んでおります。性別、年齢、障がいの有無にかかわらず、多様な人財が活躍できる環境整備と、社員一人ひとりのワークライフバランスの充実を目指し、福利厚生制度の拡充を図ってまいりました。

今回の3年連続での認証は、当社の福利厚生への取り組みが、一過性のものではなく、継続的に高い水準で維持・改善されていることが、外部から客観的に評価された結果であると捉えております。

■経営戦略としての福利厚生

認証においては、前年に引き続き、「経営課題への対応軸」で特に高い評価を受けました。人財戦略を経営戦略に紐づけ、福利厚生を活用して人事・労務上の課題を的確に把握し、解決する取り組みが評価されました。福利厚生の安定的な運用は、経営基盤の強化に資する重要な要素であると認識しており、継続的に取り組んできた結果、この3年間で人財定着率は3.45ポイント向上し、従業員エンゲージメントについても10ポイントの改善を実現しました。

■福利厚生の充実による「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当社は、福利厚生の充実は従業員の「働きがい」「働きやすさ」を創出する上で、欠かすことのできない土台であると考えております。基盤となる生活の安定や心身の健康、そして将来への安心感など、福利厚生に支えられた「心理的安全」と「生活の充実（Well-being）」は、日々の業務における創意工夫や、お客様への質の高いサービス提供、ひいては個々の「やりがい」へと直結するものと確信しております。

■働きやすさ向上に向けた具体的な取り組み：2026年10月の本社移転

当社は、多様な人財が活躍できる環境づくりを推進しており、2025年度には、短時間勤務制度の拡充（勤務時間の選択肢拡大や、がん・不妊治療への適用）や、不妊治療のための休職制度の導入、カフェテリアプランの拡充など、ライフイベントや個々の事情に合わせた柔軟な働き方を支援する制度を拡充してまいりました。

また、こうした「働きやすさ」をより加速すべく、2026年10月（予定）には、本社機能を「栄トリッドスクエア」へ移転いたします 。拠点集約によるコミュニケーションの活性化と、最新のICT環境の整備により、社員がより創造的に、かつ活き活きと働ける環境を整え、持続的な企業成長へと繋げてまいります。

当社は今後も、福利厚生の充実・活用により従業員一人ひとりの「働く」を支え、組織全体の職場環境の向上に取り組んでまいります。

リゾートトラストグループの取り組みの詳細は、「サステナビリティサイト」をご覧ください。

■サステナビリティサイト

URL：https://www.resorttrust.co.jp/sustainability/

会社概要

会社名 ：リゾートトラスト株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区東桜 2-18-31

設立 ：1973年4月

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴

資本金 ：195億90百万円（2025年3月時点）