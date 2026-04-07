carderia(TM)公式ECサイト、ONE PIECEカードゲームの取り扱いを開始

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川 裕史、証券コード：3624）は、トレーディングカードショップ「carderia(TM)（カーデリア）」の公式ECサイトにて、新たにONE PIECEカードゲームの取り扱いを開始いたしました。これを記念し、carderia（カーデリア）池袋店の公式Xアカウントにて、ブースターパック「神の島の冒険【OP-15】」1BOXが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

carderia(TM)公式ECサイトでは、実店舗「carderia（カーデリア）池袋店」とECで在庫を連動させた販売モデルにより、在庫状況や相場を踏まえた商品提供を行っています。今回のONE PIECEカードゲームの取り扱い開始も、こうした取り組みの一環として実施するものです。

【carderia 公式ECサイト】 https://carderia-online.com/

carderia（カーデリア）池袋店ではこれまで、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレーディングカードを安心して購入できる環境づくりに取り組んできました。公式ECサイトにおいても、店舗と同じ基準・考え方に基づく商品提供を進めています。

今後も、店舗とオンラインの双方でより多くのお客様にcarderia(TM)の商品体験を届けられる環境づくりを進めてまいります。

■ ONE PIECEカードゲーム取り扱い開始記念 プレゼントキャンペーンを実施

ONE PIECEカードゲームの取り扱い開始を記念し、carderia（カーデリア）池袋店の公式Xアカウントにて、抽選で1名様に「神の島の冒険【OP-15】」1BOXをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

開始日時：2026年4月7日（火）15:00～

応募期間：2026年4月7日（火）～2026年4月13日（月）

景品：神の島の冒険【OP-15】 1BOX（1名様）

応募方法

１. carderia（カーデリア）池袋店 公式Xアカウント（@carderia_ikb）をフォロー

２. キャンペーン対象の投稿をリポスト

３. キャンペーン対象の投稿にいいね

※応募方法の詳細および対象投稿については、公式Xアカウントをご確認ください。

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。