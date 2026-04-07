過去対局が見られる「囲碁・将棋ライト」が、無料放送サービスFASTチャンネルに新規参入！
株式会社囲碁将棋チャンネル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口哲史）は本日2026年4月7日(火)、FAST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：福崎伸也）が運営するコンソーシアム型の無料放送サービス「FASTチャンネル」「V FASTチャンネル」に「囲碁・将棋ライト」を新設いたしました。
(C)囲碁・将棋チャンネル
「囲碁・将棋ライト」では囲碁・将棋チャンネル公式棋戦の囲碁『竜星戦』、将棋『銀河戦』の過去放送対局を中心に放送予定です。
また、2026年4月8日(水)より開幕する『第84期 名人戦 七番勝負 藤井聡太名人 vs 糸谷哲郎八段』をはじめとした注目のタイトル戦を生放送！
対局開始から昼食休憩までの模様をお届けいたします。
さらには、囲碁・将棋の講座番組や、将棋若手棋士のトーク番組も編成！
囲碁・将棋が好きな方はもちろん、興味はあるけれどまだ触れたことのない視聴者の皆様にも”ライト”に親しんでいただくきっかけをご提供します。
「囲碁・将棋ライト」チャンネル :
https://vfastch.tsite.jp/
「V FASTチャンネル」にて放送中！
(C)囲碁・将棋チャンネル
『名人戦 七番勝負』第1局 日程
(C)囲碁・将棋チャンネル
●「囲碁・将棋ライト」
第84期 名人戦 七番勝負 藤井聡太名人 vs 糸谷哲郎八段
【第1局1日目】4月8日(水)
8:40～12:00（対局開始～昼食休憩に入るまで）
【第1局2日目】4月9日(木)
8:40～12:00（対局開始～昼食休憩に入るまで）
●「FAST」とは
FAST（Free Ad-supported Streaming Television）は無料広告型ストリーミングテレビの略称で、スマートTV（Connected TV）を中心とした新たな視聴スタイルとして、北米やアジアを中心にオンデマンド型の視聴を上回る勢いで急速に伸びている放送型の映像配信サービスです。 FAST株式会社は、日本国内で「FAST」サービスを提供する為に設立した企業です。
●「囲碁・将棋チャンネル」とは
株式会社東北新社のグループ会社である株式会社囲碁将棋チャンネルが運営する、日本初の囲碁と将棋の専門チャンネル。
「ALSOK杯王将戦」の独占生中継をはじめ、公式棋戦の囲碁「竜星戦」、将棋「銀河戦」の主催・放送／配信。実践に役立つ講座番組、メジャー棋戦の棋譜解説、ゲストを招いてのトーク番組、棋界情報や、楽しい取材が盛りだくさんのニュース番組など24時間たっぷりお届けします。
囲碁・将棋チャンネルHP：https://www.igoshogi.net/(https://www.igoshogi.net/)