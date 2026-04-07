JR大阪駅桜橋アベニューに全長42メートルの「グンゼ130周年」広告掲出

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康）は、2026年4月6日（月）より、創業130年プロジェクトとして「グンゼ130周年」広告の掲出をJR大阪駅桜橋アベニューにて開始しました。

42メートルの巨大な広告を通じて、グンゼの130年の歴史をまるっと体感することができます。

◆グンゼ130周年広告

グンゼは今年130周年を迎え、より多くの方々に当社を知っていただけるよう、さまざまな企画に取り組んでいます。その一つとして、新生活を始める方も多い4月、通勤や通学などで桜橋アベニューを通られる方へ、グンゼを身近に感じてもらえる媒体として、通路の端から端まで使った42メートルの広告を掲出しました。JR大阪駅側からは現在のグンゼの事業を紹介し、西梅田駅側からは1896年創業からの歴史をたどり、これから向かう未来を描いています。

◆広告掲出概要

・掲出場所：JR大阪駅 桜橋アベニュー

（JR大阪駅からOsaka Metro四つ橋線西梅田駅、阪神大阪梅田駅に連絡する通路）

・掲出期間：2026年４月６日（月）～2026年4月19日（日）

◆グンゼ創業130周年プロジェクト

グンゼは創業130周年のプロジェクトとして、主に若年層をターゲットにWebを通じた情報発信を行っています。すべてのコンテンツは、共通してグンゼの社名を若年層が“読めない”という事実をあえて自虐的に捉えつつ、これからも予測がつかない（読めない）進化を遂げていく、という姿勢を「読めない、GUNZE。」と表現しています。

130年という節目を迎え、歴史そのものだけではなく、これから先の“読めない”面白さを象徴するような、遊び心のあるコンテンツを目指して作成しました。現在130周年サイトとWeb動画を公開しており、グンゼ公式YouTubeチャンネルでは、社員が出演しているショート動画も順次公開しています。

130周年サイトURL：https://www.gunze.co.jp/130th/

Web動画：「読めない、GUNZE。」書道家編 https://youtu.be/NJPwkBNe9U8

「読めない、GUNZE。」視力検査編 https://youtu.be/LYVMJH47z84

グンゼ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCeIm_0DVkaFbrbh1rVY_fng

◆グンゼ株式会社について

1896年に製糸会社として設立。現在は、インナーウエア・靴下などのアパレル事業、プラスチックフィルムなどの機能ソリューション事業、メディカル事業、スポーツクラブ運営などのライフクリエイト事業を展開。人と地球に寄り添う製品・サービスを通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。