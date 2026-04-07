天文台とLEDプラネタリウムを併設した日本初※の施設 宮古島来間リゾート シーウッドホテルに誕生「MIYAKO GALAXY-DOME」4月7日（火）より予約スタート！

株式会社飯田産業

株式会社飯田産業（東京都武蔵野市、代表取締役社長 築地重彦）が、沖縄県宮古島の南端・来間島で運営する【宮古島来間リゾート シーウッドホテル】は、2026年6月1日（月）にグランドオープンを迎える「MIYAKO GALAXY-DOME」の予約サイトを、4月7日（火）に公開いたしました。あわせて、 6月1日（月）から8月31日（月）までの予約の受付を本日より開始しております。

予約サイトQR

「MIYAKO GALAXY-DOME」は、宮古島初の公開天文台として、北緯24度に位置する宮古島ならではの星空と、環境省にも認定されるほど光害の少ない環境を活かし、ここでしか味わえない星空を届けたいという想いから誕生しました。

本施設では、天文台ドームに天体望遠鏡で捉えた天体を、直径7.5mの高精細LEDドームに投影。LEDプラネタリウムの映像と立体音響が融合し、まるで宇宙に飛び出したかのような没入感あふれる星空を提供します。さらに「MIYAKO GALAXY-DOME」の各ツアーでは、時間帯に応じて異なる星の魅力を、ハワイ州ハワイ島ネイチャーガイドの資格を持った“星のオジ様”の解説とともにお楽しみいただけます。

また、プライベートプールやジャグジーを備えたビラを有する「シーウッドホテル」内に併設されている点も大きな特長です。滞在と星空施設が一体となった希少なリゾート体験を実現しており、宮古島の豊かな自然と満天の星に包まれる、ここでしか出会えない特別な滞在をお楽しみいただけます。

※ : 日本初…日本国内のプラネタリウム観覧サービスにおいて（2026年3月1日（日）時点／自社調べ）

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME 」特徴

DOME1 OBSERVATORY DOME ～宇宙を“観る”天文台ドーム～

大型天体望遠鏡を使用してさまざまな天体を導入。

天文台ドームには複数の天体望遠鏡を設置しています。その夜に来間島で観ることの出来る様々な天体を観測することが可能です。望遠鏡に導入した天体は、併設するLEDプラネタリウムドームに投影され、まるで宇宙に飛び出したかのような臨場感と没入感を体感出来ます。

※2026年3月に設置された望遠鏡の実物画像です。

DOME2 PLANETARIUM DOME ～宇宙を“投影する”プラネタリウムドーム～

神秘なる宇宙を、鮮やかに描くLED映像。

高精細LEDドームシステムによって映し出される色鮮やかな映像と美しい星空。日常を離れた幻想的な空間で、天体の美しさ、面白さ、不思議さを体感できる、エンターテインメントプラネタリウムの登場です。

◆「 MIYAKO GALAXY-DOME 」各ツアーの特徴

PLANETARIUM TOUR

まだ空が明るい午後の時間帯は、プラネタリウムドームの中で、最新のプラネタリウムシステムを使用し、今夜宮古島で観ることの出来る空を再現します。担当の解説員が惑星やお誕生日の星座などを生解説。星の位置や方向を覚えて頂いて、実際の夜空で探して見てください。

また、LEDプラネタリウムの美しい映像で、天文に関するプログラムもご覧頂けます。

STARGAZING TOUR

星や星座が観える夜の時間帯には、天文台ドームを開放し、天体望遠鏡を空に向けて対象の天体を導入。それをLEDプラネタリウムに投影して皆様にご覧頂きます。解説員が星座や惑星など、この夜に観える総ての星空を解説します。また、最後には外に出て、実際の星空で星の位置、星座の位置などをご確認頂きます。宮古島の空の美しさをぜひご体感ください。

DOME TOUR

ドーム内をご自由にお楽しみください。LEDプラネタリウムでは宮古島の美しい映像をご覧頂けます。（撮影可能です）

※プラネタリウムツアー、スターゲイジングツアーの時間帯はプラネタリウム内にはご入場できません。

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME 」各ツアー 開催スケジュール

＜ 6月1日（月）～ 8月31日（月）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63234/table/24_1_9ddaf36370acaec6a9b0b10e3e4736c3.jpg?v=202604070451 ]

◆各ツアー 料金 ※お一人様あたりの税込価格

PLANETARIUM TOUR・STARGAZING TOUR

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63234/table/24_2_9aea84df45cd8ef54921ceb257100cc3.jpg?v=202604070451 ]

DOME TOUR

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/63234/table/24_3_df859da4311d0987b6b00c4705717438.jpg?v=202604070451 ]

※島民の方は在住証明書をご提示ください。

< シーウッドホテルについて >

宮古島と来間大橋で繋がる離島、来間島に2020年2月にオープンした同ホテルは、様々な時間帯に唯一無二の絶景を楽しめるリゾートホテルです。約13万平方メートルの広大な敷地には、 客室にプライベートプールもしくはジャグジーを設置した107棟の『ビラハウス』、 62室のホテル棟『首里ハウ

ス』、 フロント・和食レストラン・ショップ・ジムを備える『竜宮ハウス』、 メインプールと洋食レ

ストランを備える『ビーチハウス』、 オールハンドトリートメントの『スパハウス』といった5つの

“ハウス”を備える（タウン）のようなリゾートです。

【 ホテル概要】

名称 ：宮古島来間リゾート シーウッドホテル

所在地 ：沖縄県宮古島市下地字来間484番地7

アクセス ：宮古空港から車で約20分/みやこ下地島空港から車で約40分

URL：https://www.seawoodhotel.com(https://www.seawoodhotel.com)