『ほっぺちゃん』×オンラインクレーンゲーム「バウンティハンターズ」コラボ開始に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部（以下「サン宝石」）が原作である人気キャラクターIP「ほっぺちゃん」と、エンタメオンラインクレーンゲームアプリ「バウンティハンターズ」とのコラボレーションを、2026年4月6日より開始したことをお知らせいたします。

また同日より、TOKYO MXにて放送開始されるテレビアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』の放送枠内において、本コラボレーションに関するCMの放映を開始し、視聴→プレイ→課金の即時導線を構築しております。

当社は「ほっぺちゃん」に関するライセンス窓口を一元化し、EC・卸売・小売・デジタル領域を横断した収益最大化を推進しております。

1.本件の概要

本コラボレーションは、「ほっぺちゃん」のIPを活用したデジタルプライズ展開であり、オンラインクレーンゲーム上で限定景品を提供するものです。

アニメ放送と同時期に展開することで、“コンテンツ接触直後のユーザーをそのまま課金行動へ転換する”高効率な収益モデルを構築いたしました。

2.コラボレーションの内容

- 実施開始日：2026年4月6日- 内容：オンラインクレーンゲーム「バウンティハンターズ」内における「ほっぺちゃん」限定景品の展開- プロモーション：TOKYO MXアニメ放送枠内でのコラボCM放映

【公式サイト】https://bountyhunters.app/

【公式X（旧Twitter）】https://x.com/BountyhuntersJP?lang=ja

3.本件の意義

本件は、当社が推進する「IP×デジタル×コマース」戦略の中核施策であり、アニメ放送と連動した収益機会の創出施策となります。

特に以下の効果を見込んでおります。

アニメ視聴→即プレイ誘導による高転換率マネタイズ

在庫リスクの低いデジタルプライズによる高粗利構造の確立

SNS拡散・プレイ動画共有によるオーガニック流入の拡大

IP接触頻度向上によるEC・卸売への波及効果

特にオンラインクレーンゲームは、ARPU（ユーザー当たり売上）の高い収益領域であり、当社IPとの親和性が極めて高い領域となります。

4.今後の展開

当社は本施策をモデルケースとして、以下を加速してまいります。

アニメ・SNS・デジタルサービスを連動させた統合プロモーションモデルの横展開

ECおよびリアル店舗（ワッペン・デコ等）とのクロスチャネル戦略の強化

プレイデータ・購買データを活用したIP商品開発の高度化

これにより、単発ヒットではなく“再現性のあるIP収益モデル”の確立を目指してまいります。