『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#7　Fifth Harmony ローレン・ハウレギがサプライズ登場！4月7日（火）よる8時から無料放送

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#7を2026年4月7日（火）よる8時より無料放送いたします。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 #7予告映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z2fir3SyzTs ]

2026年4月7日（火）放送の#7では、ロサンゼルス合宿で最終審査に向けた過酷なレッスンが本格化。歌とダンスの両立が求められるハイレベルな環境の中、候補生たちはそれぞれの課題と向き合いながら、限界に挑み続けます。コーチ陣からの厳しい評価やアドバイスが飛び交うなかで、精神的にも追い込まれていく候補生たち。夢に向かって進む覚悟と葛藤、そのリアルな姿に注目が集まります。

さらに#7では、世界的ガールズグループ・Fifth Harmonyのメンバーであるローレン・ハウレギがサプライズ登場。グローバルシーンで活躍してきたトップアーティストが、夢を追う候補生たちにどのような言葉をかけるのか、注目が集まります。

”ロサンゼルスでの合宿を経て、いよいよ最終審査へと向かう本プロジェクト。限られた時間の中で、自身の殻を破れるか？候補生たちの覚悟が試される注目の#7は、今夜8時より「ABEMA」で無料放送です。ぜひ、お見逃しなく。

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■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

#7放送日時：2026年4月7日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#7配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CAVPmqGYAE5Ftj

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）