落合陽一、万博パビリオン「null²」次章を発表！横浜に常設シアターとGREEN×EXPO 2027の2拠点展開

株式会社サステナブルパビリオン２０２５

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²」のレガシーを継承・進化させる新プロジェクトを発表

メディアアーティスト・落合陽一(一般社団法人 計算機と自然 代表理事)は4月7日、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²（ﾇﾙﾇﾙ）」から生まれる2つの新プロジェクトを発表した。第1弾として2026年に横浜みなとみらいランドマークタワー内に常設シアター「null²n（ﾇﾙﾇﾙネクサス）」をオープン、第2弾として2027年3月に２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）で新作「null⁴（テトラﾇﾙ）」を公開する予定です。

■ null²（ﾇﾙﾇﾙ）とは

「null²」は、大阪・関西万博（2025年4月13日～10月13日）において落合陽一がプロデュースしたシグネチャーパビリオンです。仏教哲学の「空」と計算機科学の「null」を融合した概念を根底に、特殊ミラー膜・LED・ロボティクスを組み合わせた体験型インスタレーションとして構成されました。デジタルとフィジカルが鏡面を通じて溶け合う「計算機自然」の世界観を体現し、万博期間中にのべ約60万人が来場しました。

Casa BRUTUS「建築&デザインのBESTパビリオン」第1位、みんなの建築大賞2026大賞、JCD/DSA日本空間デザイン賞銀賞を受賞した。閉幕後のクラウドファンディング「ぬるぬるのお引越」では、開始23時間で1億円を突破し、最終的に15,821人から2億8,1507万500円の支援を集めた。

■ 第1弾：2026年オープン予定

null²n（ﾇﾙﾇﾙネクサス）―横浜みなとみらい常設シアター

「null²n」は、「null²」の内部体験を拡張・継承したインスタレーション作品であり、常設イマーシブシアターです。落合 陽一氏のシグネチャー作品として、大阪・関西万博のシアターエレメントを核に新たなゾーンを加えて再構成。「n（ネクサス）」の名が示すように、「null²」と人々のさらなる結びつきを生み出す常設ハブとして機能し、定期的なイベント開催・コミュニティ形成も予定しています。

さらに「Mirrored Body(R)」アプリとの連携により、都市と自然・身体とデジタルを横断する「計算機自然の体験エコシステム」を横浜で展開。万博でデジタルアバターを取得した来場者は、横浜でも自身の分身と再会できます。

null²nのイメージ (C)Sustainable Pavilionnull²nのイメージ (C)Sustainable Pavilionnull²nのイメージ (C)Sustainable Pavilion【ウェイティングリスト】

先行予約へのウエイティングリストへご登録ください。予約前に優先予約を行います。

【概要】

会期：2026年オープン、常設予定

会場：横浜ランドマークタワー

主催：株式会社サステナブルパビリオン2025

null²n公式HP：https://null2.nexus(https://null2.nexus)

■ 第2弾：2027年3月開幕予定

null⁴（テトラﾇﾙ）- GREEN×EXPO 2027

null⁴は、null²が自然の中に転生して生まれた風景変換彫刻であり、GREEN×EXPO 2027会場内SATOYAMA Villageの中に設置される予定です。null²と同様にプロデューサー落合陽一の「シグネチャー」作品として、花壇の花・空・風・来場者の影を回転する鏡面に取り込み風景を変換する彫刻であり、同時に計算機自然の生命彫刻としてインタラクティブに空間と感応します。

「null⁴」は、「null²」の単なる移設ではなく、「転生」として位置づけられます。自然・人工物・計算と人間の関係性を、新たな次元において再構成する試みです。テトラレンマを標榜する4棟のテトラﾇﾙと、巨大なマニ車のようなオブジェクトが回転しながら、風景・光・人の気配を取り込み、場を生成していきます。魂を蒸留するかのような運動の中で、計算機自然はデジタル発酵を続け、環境と知覚の新たな循環を立ち上げます。

null⁴のイメージ (C)Yoichi Ochiainull⁴のイメージ (C)Yoichi Ochiainull⁴のイメージ (C)Yoichi Ochiai

本プロジェクトの実現に向け、協賛企業・パートナーを募集中です。

技術・素材・制作支援に加え、資金面でのご支援も重要な要素です。ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお問い合わせください。

【展示概要】

会期：2027年3月19日 ～ 2027年9月26日

会場：GREEN×EXPO 2027会場 SATOYAMA Village内

企画：一般社団法人計算機と自然

null⁴公式HP：https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp(https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp)

協賛問合わせ窓口：https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp/news/sponsor-recruitment-2027/(https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp/news/sponsor-recruitment-2027/)

■ プロデューサー 落合陽一のコメント

「大阪の地で生まれた『null²』は、計算機自然、人間とAI、デジタルと物理が溶け合う新しい風景を生み出しました。次は横浜です。みなとみらいの中で一度『記号』を手放し、そして上瀬谷の深い森の中で計算機自然の新たな現実と出会う。この都市と自然を股にかけた『どこでもなくてどこにでもある』計算機自然の旅は、AI時代における人間の美しい『四苦八苦』を肯定する壮大な儀式になります。さようならホモサピエンス。そして、おかえり、ﾇﾙの森。」

■ Mirrored Body(R) アプリ

大阪万博で17万人が体験したアプリ「Mirrored Body(R)」を事前ダウンロードし、究極の体験をご準備ください。あなたのデジタル分身が、横浜「null²n」やGREEN×EXPO 2027「null⁴」の空間演出と直接シンクロします。デジタルと物理空間が溶け合う計算機自然の世界を、あなた自身のAIアバターと共にお楽しみください。

■ 落合陽一 プロフィール

メディアアーティスト。1987年生まれ。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、同大学図書館情報メディア系教授。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー。一般社団法人計算機と自然 代表理事。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。Prix Ars Electronica栄誉賞（2016）、EU STARTS Prize、SXSW Creative Experience ARROW Awards（2019）受賞。日本科学未来館にて常設展「計算機と自然、計算機の自然」（2019年～）など国内外での発表多数。

■ 本件に関するお問い合わせ

【広報窓口（報道対応）】

一般社団法人 計算機と自然 株式会社サステナブルパビリオン

E-mail：press@sp-2025.com

null²プロジェクト総合HP：https://null2.art(https://null2.art)

null²公式HP：https://expo2025.digitalnatureandarts.or.jp(https://expo2025.digitalnatureandarts.or.jp)