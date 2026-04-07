【数量限定！】ドキドキわくわくしかけが楽しい立体絵本『たべるのだあれ？』のサイン本、4月8日（水）「絵本ナビ」サイト内にて発売決定！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大迫力のポップアップ絵本『新装版 たべるのだあれ？』サイン本を絵本ナビサイト内にて4月8日（水）20：00より発売することをお知らせします。

本を開いたり閉じたりするたびにパクパク食べているように口が動くしかけ絵本。7種類の動物たちが登場します。楽しく遊べて、プレゼントにもピッタリです。

今回、イラスト入りの直筆サインは、本書に登場するどうぶつが描かれています。

この機会に是非お求めください。

※数量には限りがございます。お早めのご注文をおすすめいたします。

※サイン入り絵本の発売日は2026年4月8日（水）20：00からとなります。お届けは発売日以降となります。

※名入れではありません。

※1点1点手描きのため、それぞれ風合いが異なります。また、描かれたどうぶつは選べません。ご了承ください。

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

Instagram : ＠keitarosugihara

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年10月21日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-598-0

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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・絵本ナビ： https://www.ehonnavi.net/