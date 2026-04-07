【ラグナロクオンライン】新職業「ドルイド」実装！2大記念キャンペーンを連続実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、サービス開始から23周年を迎え、今なお進化を続けるファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン（RO）』において、2026年4月7日（火）、待望の新職業「ドルイド」を実装いたしました。

「祝！新職業ドルイド実装記念！毎日チャレンジキャンペーン！」実施！

世界樹イグドラシルに選ばれし者のみが転職できる特殊職業、それが「ドルイド」です。自然の力を借りて強力な魔法を操るだけでなく、鋭い牙や爪を持つ動物へと変身することができ、近接や遠距離までの物理攻撃が可能になります。これまでの『RO』にはなかった自由な変身スキルが、かつてない体験をもたらしてくれます。新たな特殊職業「ドルイド」と一緒に、新たな冒険へ出かけましょう。

■【その1】毎日当選のチャンス！その場で結果がすぐわかる！「祝！新職業ドルイド実装記念！毎日チャレンジキャンペーン！」実施！

https://ragnarokonline.gungho.jp/pr/cp/druid-dailycp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/pr/cp/druid-dailycp/)

「ドルイド」の登場を記念して、「祝！新職業ドルイド実装記念！毎日チャレンジキャンペーン！」を実施いたします。参加方法はとってもシンプル。RO公式Xアカウント「ポ三郎（@RJC_Po）」が投稿する対象のポストをリポストするだけ。「えらべるPay(R) 」1,500円分またはオリジナル壁紙がランダムで即時当たります。壁紙は全6種。4日間毎日参加が可能です。ぜひご参加ください。

■【その2】あなたの情熱を形に！みんなで魅力を拡散！コースは2つ！「新職業「ドルイド」を語ろう！X投稿キャンペーン！」実施！

「えらべるPay(R)」1,500円分 または 壁紙が当たる！[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2093_1_de5e761fadead9d7eef9a9c6792f698f.jpg?v=202604070951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2093_2_36df8f55d6da276ccc431550bbd62837.jpg?v=202604070951 ]

https://ragnarokonline.gungho.jp/pr/cp/druid-fancp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/pr/cp/druid-fancp/)

「ドルイド」で遊んだ感想や自慢の作品を投稿して、さらに豪華なプレゼントを狙いましょう！

コースは2つ。片方でも両方でも参加が可能です。抽選でギフトカード型の「えらべるPay(R)」や新キャラクタースターターパックなどが当たります。

シガタケ氏デザインの「ドルイド」イメージビジュアル1.「ROファン活動コース」：最大5万円分ゲットのチャンス！

「ドルイド」をテーマにしたイラストや動画、ブログ記事などの作品を大募集！

ご応募いただいた方の中から抽選で、ギフトカード型の「えらべるPay(R)」や新キャラクタースターターパックをプレゼントいたします。ギフトカードには、人気イラストレーター・シガタケ氏が担当した「ドルイド」のイメージビジュアルを採用。他にはない、オリジナルデザインの逸品となっています。

キャンペーンサイトではファンキットも配布中。こちらもぜひご活用のうえ、最高の一作を投稿してください。

ギフトカード型の「えらべるPay(R)」が当たる！

なお、本キャンペーンにご参加いただいた作品は、今後、広告素材として使用されることがあります。今までとは違う新しいスキルを持つ「ドルイド」の魅力をぜひ世界中に広めるお手伝いをお願いします！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2093_3_ea2e5852caebf3c527b90ad25c3e531e.jpg?v=202604070951 ]2．「お祝いコメントコース」：一言メッセージで応募完了！

アツい想いを大募集！

「ドルイドのここが凄い！」「変身カッコいい！」など、変身スキルを持つ「ドルイド」の感想やお祝いコメントを、キャンペーンハッシュタグをつけてXに投稿してください。抽選でギフトカード型の「えらべるPay(R)」が当たります。皆様からのメッセージをお待ちしております！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2093_4_ae093c36fe9dd738f38e5197642ff99e.jpg?v=202604070951 ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2093_5_5ce584551b9bfe0f5e14d46601248f80.jpg?v=202604070951 ]

景品について

「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/)

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/(https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/)

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

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