飲料ブランド「幼児のみもの」、パウ・パトロールと初のコラボレーション「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」 ４月13日（月）より開始

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、「幼児のみもの」が「パウ・パトロール」と初めてコラボレーションした、「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」を2026年４月13日（月）より開始します。

「幼児のみもの」は1986年に「幼児牛乳」を発売し、今年で40周年を迎えるロングセラーブランドです。生後６か月頃※から飲める素材選びや、「自分で持って自分で飲みたい」お子さまの気持ちに寄り添った容器のつくりにこだわった、子どものための飲みきりサイズ飲料です。この度、「幼児のみもの」は初めて、世界中の子どもたちに大人気のアニメ作品「パウ・パトロール」とコラボレーションします。パウ・パトロールのオリジナルリュックが当たるキャンペーンを実施するほか、オリジナル限定コラボパッケージ商品を発売します。

これからも、「幼児のみもの」は「飲む」ことを通じて、子どもたちのすこやかな毎日と成長を応援します。

※飲みはじめ時期は目安です。個人差がありますので、お子さまの成長にあわせて、様子を見ながら与えてください。

※食事の妨げにならないように、飲みすぎにはご注意ください。

※寝る前の飲用やだらだら飲みは虫歯の原因になることがあります。

■「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」概要

「幼児のみもの」とパウ・パトロールのコラボレーションを記念して、抽選でここでしか手に入らないオリジナルコラボ賞品が当たるキャンペーンを実施します。

「幼児のみもの 4本パックシリーズ」を、2026年４月13日（月）から2026年7月10日（金）までに、合計2点以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選で200名様に「パウ・パトロール オリジナルリュック」が当たります（通常パッケージ品や複数レシート、異なる購入日も可）。

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」サイト（４月13日（月）10:00より公開予定）

https://cp.glico.com/kidsdrink-2026ss/(https://cp.glico.com/kidsdrink-2026ss/)

【賞品】

パウ・パトロール オリジナルリュック（200名様）

※画像はイメージです。【応募方法】

「幼児のみもの 4本パックシリーズ」を２点以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募できます（通常パッケージ品や複数レシート、異なる購入日も可）。

STEP１：Glicoメンバーズ会員登録

STEP２：対象商品を購入したレシートを撮影

STEP３：Glicoメンバーズサイトにログインし、応募ページで撮影したレシート画像をアップロードして応募完了

※Glicoメンバーズとは、当社が保有するウェブ会員サイトの会員名称です。

【対象商品】

幼児のみもの 4本パックシリーズ

（幼児りんご100ml×4、幼児スポロン100g×4、幼児優良牛乳100ml×4、幼児ぶどう100ml×4、幼児野菜＆フルーツ100ml×4）

【応募期間】

2026年４月13日（月）～2026年7月10日（金）

※応募期間より前に購入した商品のレシートは対象外です。

※対象のレシートを捨ててしまうと、応募できなくなりますので、大切に保管ください。

■オリジナル限定コラボパッケージについて

「まいにち成長するきみを パウっと応援キャンペーン」期間には、幼児のみもの4本パックシリーズにてパウ・パトロールオリジナル限定コラボパッケージを発売します。デザインは全部で3種類です。

対象商品：幼児りんご100ml×4、幼児スポロン100g×4、幼児優良牛乳100ml×4、幼児ぶどう100ml×4、幼児野菜＆フルーツ100ml×4

発売時期：4月中旬～6月下旬

※なくなり次第終了です。 ※店舗により取扱商品が異なる場合があります。

■「幼児のみもの」とは

果汁・野菜汁100％等の素材選びにこだわったお子さまのための飲みきりサイズ飲料ブランドです。中身が飛び出しにくい強度や倒してもこぼれにくいストロー穴、怪我をしにくいストロー断面形状など、パッケージを工夫し、お子さまが一人で使用しても安心して見守ることができます。

■「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。各種配信サービスでもご覧いただけます。

【関連リンク】

■パウ・パトロール公式サイト https://pawpatrol.jp/

■パウ・パトロール公式X https://twitter.com/pawpatrol_jp

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■商品概要

ブランドサイト ：https://www.glico-youji.jp/top.html

Instagram ：https://www.instagram.com/youji_nomimonopr