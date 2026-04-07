ヒトトヒトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場上場　「ヒトのチカラ アンバサダー」松井秀喜氏特別コンテンツサイト公開

ヒトトヒトホールディングス株式会社

約1万2,000人の人材プール（※）を基盤にプロスポーツ・イベント・施設運営を支える人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：松本 哲裕、以下、グループ会社含め「ヒトトヒト」、https://hitotohito-hd.co.jp/）は、2026年4月7日、東京証券取引所スタンダード市場へ上場しました。上場を記念し、「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める松井秀喜氏の特別コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」をヒトトヒトのウェブサイトにて公開いたします。松井秀喜氏とヒトトヒト代表・松本哲裕との特別対談や、社員との座談会をご覧ください。

（※）2025年11月時点。過去12か月において給与支給が発生した人材を集計

■特別コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」

URL：https://hitotohito-hd.co.jp/hitonochikara/

■東京証券取引所スタンダード市場上場について

この度、ヒトトヒトホールディングス株式会社は、東京証券取引所スタンダード市場へ上場いたしました。

ヒトトヒトは1974年の創業以来、一貫して「ヒトのチカラ」を軸に、プロスポーツ興行や大型イベント、商業施設などの「人が集まり、動く現場」を支え続けてまいりました。50年を超える歩みの中で培った豊富なノウハウを武器に、現在はイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートと、多様な業務請負・運営代行サービスを全国で展開しております。

ヒトトヒトは約1万2,000人の人材プールを基盤に、単なる人員配置にとどまらない、総合的な運営力を強みにしています。安全・安心を支える施設警備や清掃、活気ある現場を創り出すイベント運営、そして細やかなホスピタリティが求められる受付・接客業務。これらを最適に組み合わせることで、施設利用者や来場者の皆様に最高の体験を提供することを目指しています。こうした現場第一の姿勢と、安全と運営の安定を両立させる再現性の高いサービス品質は、お客様からも高い評価をいただいていると考えております。

今後は、上場企業としての社会的責任を果たしながら、50年の歴史に裏打ちされたプロフェッショナリズムと「ヒトのチカラ」を融合させ、あらゆる現場に新たな価値を創造し続けてまいります。引き続きご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、新規上場に関する詳細は日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」を、IRに関してはヒトトヒトのウェブサイトIR情報ページをご覧ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」 URL：

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

ヒトトヒトIR情報ページ URL：https://hitotohito-hd.co.jp/ir/

東証スタンダード市場上場セレモニー内での打鐘の様子

東証スタンダード市場上場セレモニー内での集合写真の様子

■特別コンテンツサイト 「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」 について

上場を記念して、「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める松井秀喜氏が出演する特別コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」を公開いたします。アンバサダー就任を記念したヒトトヒト代表・松本哲裕との特別対談や社員との座談会のほか、今後も松井秀喜氏のアンバサダー活動についての情報を届けてまいります。

＜コンテンツ紹介＞

■「ヒトのチカラ アンバサダー」松井秀喜×ヒトトヒト代表・松本哲裕 特別対談

「信頼関係がなにより重要」アンバサダー就任の理由を語る

星稜高校時代には同じ野球部のチームメートとして日々、切磋琢磨をしてきた二人。卒業後、一方は野球のプレイヤー及び指導者として、また一方は経営者としてそれぞれの道での活躍を経て、再びチームメートに。そんな二人の初めての対談の様子を収めた特別映像・記事を、上場を記念して公開いたします。「ヒトのチカラ」を軸としたヒトトヒトの事業やサービスについてだけでなく、「ヒトのチカラ アンバサダー」就任への意気込みや、松井秀喜氏が野球をしている中で実際に感じた「ヒトのチカラ」についてなど、さまざまな視点から「ヒトのチカラ」を見つめなおします。

URL：https://hitotohito-hd.co.jp/hitonochikara/special01/

■松井秀喜×ヒトトヒト社員 座談会 「ヒトのチカラの引き出し方」

ヒトのチカラを引き出す“松井流指導論”を伝授

「ヒトのチカラ アンバサダー」就任に伴い、実際に現場で働く社員との座談会も実施。社員からの質問にも答えていただきながら、過度なプレッシャーがかかる場面でも自身を乱さず一定に保つ方法、人材育成にもかかわる立場だからこそ見える、相手が持つ「ヒトのチカラ」の引き出し方、「ヒトのチカラ アンバサダー」として体験してみたいヒトトヒトの現場業務など、多岐にわたるお話をいただきました。

URL：https://hitotohito-hd.co.jp/hitonochikara/special02/

■「ヒトのチカラ アンバサダー」松井秀喜氏 プロフィール

星稜高校から、1992年ドラフト1位で巨人に入団。10年間の在籍中に、首位打者1回、本塁打王3回、打点王3回のタイトルを獲得し、チームのリーグ優勝4回、日本一3回に貢献。2003年に米メジャーリーグのヤンキースに移籍。2009年には、ワールドシリーズでMVPを受賞。日米通算で507本塁打を記録するなど、日本球界及び米メジャーリーグ等を主軸として活躍。

■ヒトトヒトホールディングス株式会社について

1974年に創業した日本総業を源流とし、ホールディングス化や商号変更等を経て、現在はヒトトヒトホールディングスとして事業を展開。スポーツイベント等のイベントマネジメント事業、ビルマネジメント事業、人財サポート事業の3領域を軸にしています。警備や清掃などの専門性が必要とされる業務はもちろんのこと、イベント運営・販売・事務、工場・倉庫作業といったヒトのチカラを必要とするありとあらゆる業務を担当し、お客様とともに課題解決を目指し取り組みを推進しています。創業以来、累計1,000社以上の企業をご支援しており、今後も業務範囲・展開地域を拡大してまいります。

会社名：ヒトトヒトホールディングス株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目21番9号

代表者：代表取締役 松本 哲裕

設立：2019年7月

URL：https://hitotohito-hd.co.jp/

グループ会社：ヒトトヒト株式会社、ヒトトヒトキャリアライズ株式会社、株式会社エース警備保障、株式会社エースガード、株式会社ノティオ