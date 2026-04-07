京都産業大学アントレプレナーシップ学環、始動。

学校法人京都産業大学

新たな挑戦の舞台となる4号館「Innovation HUB」には、これから始まる4年間への期待と、少しの緊張が入り混じる、特別な空気が流れていました。

京都産業大学のブルーの学生証を手にした瞬間、「生徒」から「学生」へ。自ら問い、学び、修めていく学修者として、そのスタートラインに立ちました。

最初のオリエンテーションでは、学環長から、これからの時代に求められる姿勢やスピリット、目指す人物像と学修目標、そしてその軸となる教育コンセプト「REAL」について語られました。

「Ambition（大きな志、健全な野心）をもって行動していこう。」

「さあ、未来（ビジネス）の話をしよう。」

その言葉は、これから先の4年間をどう生きるかを問いかけるメッセージでもありました。学生たちの表情にも、熱が宿っていきます。

オリエンテーション後の交流会では、在間学長から第1期生へ激励の言葉が贈られました。さらに、これまで学環の立ち上げに関わってきた教員や、アントレプレナー育成プログラムで学んできた先輩学生たちも駆けつけ、新入生たちを迎えました。次第に緊張の空気がほどけ、笑顔が連鎖していきます。ここで出会った仲間や先輩、教職員とのつながりが、これからの挑戦を支える最初のネットワークになっていきます。

また、ビジネスプランコンテストの舞台となってきたステージに立ち、一人ひとりが自己紹介を行いました。憧れの舞台に立つその時間は、これから始まる自分自身の挑戦を、少しだけ先取りするような瞬間でもありました。最後には全員で記念のスナップショットを撮影。節目の一日が、確かなカタチとして刻まれました。

翌4月2日には、桜が彩る春の神山ホールで、京都産業大学の入学式が挙行されました。その晴れやかな舞台で、新入生代表の宣誓をアントレプレナーシップ学環生が務めました。いよいよ、学環第1期生の4年間が始まります。

広大なキャンパスでの出会い。学部・学環、学年を超えて広がる学び。社会とつながりながら、まだ知らない自分とも出会い、自分の問いを深め、挑戦を重ねていく日々。

それぞれの問いの旅が、今、ここから動き始めます。

■関連リンク

・アントレプレナーシップ学環(https://www.kyoto-su.ac.jp/faculty/ep/)