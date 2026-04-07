4/15・4/24開催セミナー「採用した後が肝心！ 社員の定着・戦力化を加速させる人事マネジメント」

株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉田啓二）は、中小企業の人事・労務担当者向け実務セミナー「採用した後が肝心！ 社員の定着・戦力化を加速させる人事マネジメント」を東京で4/15(水)、大阪で4/24(金)に開催いたします。

中小企業における採用の悩みのひとつに、定着率の低さがあります。せっかく採用した社員が戦力化する前に退職してしまうと、労務コストの大きな損失です。

そこで、新入社員に会社の理念や風土を理解してもらい、これからも生き生きと働いてもらうためにはどんなアプローチが求められるのか、そのためのマネジメントを考えます。

【プログラム】

○採用時点での対策

ミスマッチの防止／選考プロセスの透明化

○定着（リテンション）に向けたオンボーディング体制構築

メンター制度の導入／定期的な面談（1on1）／成功体験を生むOJT

○環境・制度の整備

人事評価制度の整備と可視化／柔軟な働き方の提供／キャリアパスの明示 ほか

※内容については、多少変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

【開催日時・会場・講師】

■東京開催

日時：2026年4月15日（水） 13：30～16：30

会場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター RoomB

東京都千代田区神田駿河台4-6

・［JR中央線／総武線］御茶ノ水駅より徒歩1分

・［丸の内線］御茶ノ水駅より徒歩4分

・［千代田線］新御茶ノ水駅 B2出口直結

・［都営新宿線］小川町駅より徒歩6分

※東京開催のみ、DVD及び動画配信のための撮影が入ります

■大阪開催

日時：2026年4月24日（金） 13：30～16：30

会場：グランフロント大阪 北館タワーB

ナレッジキャピタルカンファレンスルーム Room B08(10F)

大阪市北区大深町3-1

・ JR大阪駅より徒歩3分

・［御堂筋線］梅田駅より徒歩3分

・［阪急］大阪梅田駅より徒歩3分

・［阪神］大阪梅田駅より徒歩5分

■講師

根本真代 氏（特定社会保険労務士）

平成19年、社会保険労務士事務所 和（現：社会保険労務士法人和）入所。平成21年、社会保険労務士登録。

社会保険労務士として、採用・労務管理・人材育成・職場定着支援を中心に、企業の“人”に関わる課題解決を行っている。企業支援の現場で培った経験をもとに、数多くの企業の人事制度構築や労務相談に携わり、その実践的なアドバイスには定評がある。

人と組織がともに成長できる環境づくりを支えることを大切にしながら、日々の業務に取り組んでいる。

【受講料（お一人様）・お申し込み】

月刊『企業実務』をご購読のお客様： 11,000円（税込）

一般のお客様： 16,500円（税込）



お申込みはこちらから

https://www.kigyoujitsumu.com/semi/202604s.html

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック 企業実務サポートクラブ事務局

TEL：0120-93-8778（平日9時から17時まで）

E-mail：kigyoujitsumu@njh.co.jp

https://www.kigyoujitsumu.com/

会社概要

所在地 ： 大阪市中央区安土町3-3-9 田村駒ビル5F

設立年 ： 1988年

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 雑誌・書籍などの出版物の販売／企業経営、産業・経済、教育、文化、技術などに関する情報処理・伝達機器およびそのソフトウェアの販売並びにレンタル／Webサイト企画・運営

URL ： https://www.njh.co.jp/