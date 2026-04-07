多種多様な100人の人生を書籍化する名古屋の生活史プロジェクトはじめます

株式会社中日新聞社

中日新聞社（名古屋市中区、大島宇一郎社長）は、創業140年記念事業として、名古屋にゆかりある100人の人生を、公募した参加者とともに記録する書籍 『名古屋の生活史』（2027年夏刊行予定）を制作するプロジェクトを4月１０日に始動し、それにともない100人の「聞き手」の公募を開始いたします。

生活史プロジェクトについて

名古屋の生活史プロジェクトは創業140年記念事業です

本プロジェクトは、公募で選ばれた「聞き手」が、自ら選んだ身近な「語り手」（親、パートナー、知人・友人など）に聞いた生い立ちと人生を約１万字/人×100人分を書籍にする、市民と一緒に作り上げる取り組みです。

第1弾となる『東京の生活史』（筑摩書房）が第76回毎日出版文化賞と紀伊國屋じんぶん大賞2022をダブル受賞。その後、『沖縄の生活史』（みすず書房）、『大阪の生活史』（筑摩書房）、『北海道の生活史』（北海道新聞社）が次々と刊行され、「一般公募型大規模生活史プロジェクト」として、各地で大きな反響を呼んでいます。現在は「京都の生活史」プロジェクトが進行中。『名古屋の生活史』（中日新聞社）は2027年夏に出版予定です。

中日新聞社創業140年記念事業

聞き手と語り手あわせて200人と向き合う本プロジェクトは、一般的な書籍制作とは段違いの工数を要します。弊社は、名古屋に根差し、日々の営みを見つめ、多様な声に耳を傾けてきました。今回、創業140年記念事業として、多種多様な人々がこの地で歩んだ人生について語った内容を『名古屋の生活史』に残し、次の時代につなぎます。

岸政彦教授岸政彦京都大大学院教授が監修

【監修者コメント】

一般の人ほど「自分の語りに面白さがある」とは思わず、人生に味がないと思い込んで記録に残らず消えてしまう。でもこれまで聞いて面白くなかったことは一度もありません。このプロジェクトで集まった100人の語り手ひとりひとりの人生と、その語りから浮かび上がる「名古屋らしさ」を楽しみにしています。

【監修者紹介】

岸政彦（きし・まさひこ） 1967年生まれ。社会学者・作家。京都大学大学院文学研究科教授。研究テーマは生活史、社会調査方法論、沖縄社会論。おもな著書は『同化と他者化』『街の人生』『断片的なものの社会学』『質的社会調査の方法』『ビニール傘』『はじめての沖縄』『マンゴーと手榴弾』『地元を生きる』『リリアン』『東京の生活史』『沖縄の生活史』『大阪の生活史』『北海道の生活史』『生活史の方法』ほか多数。

本プロジェクトでは監修にとどまらず、市民への直接研修や執筆時の個別相談会を実施。1万字の原稿に向き合い葛藤する「聞き手」に1年がかりで伴走し、編集過程のすべてに関わります。Xフォロワー約5.7万人

名古屋の生活史プロジェクトスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22390/table/310_1_1194104c9f063c6747853d6ad9bbc4d5.jpg?v=202604070451 ]