インバウンド・バズ、SNS総フォロワー数720万超えの人気俳優「Pigkaploy」と日系企業・団体向けのマーケティング支援における専属エージェント契約を締結

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254 以下 当社）の子会社で、インバウンドプロモーション事業を行う株式会社インバウンド・バズ（本社：東京都港区、代表取締役：木村 好志、以下 インバウンド・バズ）は、タイの人気俳優「Pigkaploy（ピッカプロイ）」と、日系企業や団体のマーケティング支援における専属エージェント契約を締結いたしました。本契約により、インバウンド・バズを通して、「Pigkaploy」を起用したマーケティング施策の実施が可能になります。なお、日系企業・団体のマーケティング支援において「Pigkaploy」を起用できるのは、インバウンド・バズと兄弟会社のDTK AD CO.,LTD.のみとなります。

「PigkaPloy（ピッカプロイ）」について

Pigkaploy～SNS総フォロワー数720万人超、俳優としても活躍する旅行系YouTuberと独占契約～

バックパックでの一人旅を得意とする、俳優としても活躍する旅行系YouTuberです。自然体でリアルな語り口が特徴で、現地の暮らしに深く触れる旅の魅力を発信しています。あまり知られていない場所も積極的に訪れ、行動力と勇気にあふれた自分らしいスタイルで、多くの人に旅への憧れを与えています。俳優としても数々の映画やドラマに出演し、主役を演じた作品もあるなどタイでの知名度が高いインフルエンサーです。

YouTubeのみでなく複数のSNSを運用しており、YouTubeの登録者数約190万人、フォロワー数はInstagramが106万人以上、TikTokが170万人以上、Facebookが232万人以上、その他のSNSと合計すると総フォロワー数は720万人を超えます（2026年3月時点）。

このように、タイにおける認知度が高く、SNSのフォロワー数も多い、強い影響力が期待できるインフルエンサーと、この度、インバウンド・バズおよび兄弟会社のDTK AD CO.,LTD.が、日系企業・団体のマーケティング施策に独占で起用できる契約を締結いたしました。

「Pigkaploy（ピッカプロイ）」との取り組みについて

本契約により、タイ人訪日観光客の集客をしたい日本国内の施設、地方自治体、飲食店などにて、「Pigkaploy」を起用したファムトリップ（※）を実施し、施設や自治体、店舗のタイ市場における認知度向上に寄与します。ファムトリップの他にも、旅行関連商品やコスメ商品を紹介するSNS投稿もご相談可能です。

＜「Pigkaploy」のSNSアカウント＞

インバウンド・バズが契約しているインフルエンサーについて

- YouTube https://www.youtube.com/@pigkaploy/featured- Instagram https://www.instagram.com/pigkaploy/- TikTok https://www.tiktok.com/@pigkaploy_official- Facebook https://www.facebook.com/pigkaploy

インバウンド・バズでは現在3組のインフルエンサーと専属エージェント契約を締結しています。いずれもタイにおける知名度やフォロワー数が多く、影響力を持つアカウントです。日本国内の観光地、店舗、また日系企業の商品やサービスをSNS投稿で紹介することが可能で、集客や売上の向上に寄与することが期待できます。インバウンド・バズでは今後も、日本の観光スポットやサービスなど様々な日本の魅力を広く発信し、日系企業や団体、地方自治体などのマーケティングをご支援いたします。

●契約インフルエンサー 1：トモ＝ウィサワ タイヤーノン

詳細＜タイの人気俳優トモ＝ウィサワ タイヤーノンと専属エージェント契約を締結(https://lmg.co.jp/news/about_inbound20260305/)＞

●契約インフルエンサー 2：「sanha.patiaw（サンハー・パーティアウ）」

詳細＜SNS総フォロワー数200万超えのタイ人インフルエンサー「sanha.patiaw」と専属エージェント契約を締結(https://lmg.co.jp/news/bout_inbound20260310/)＞

●契約インフルエンサー3：「Pigkaploy（ピッカプロイ）」

上記タイのインフルエンサーを起用したマーケティング施策について詳細を知りたい方は、ぜひインバウンド・バズにお問合せください。

インバウンド・バズお問合せ先 :https://inboundbuzz.co.jp/

※ ファムトリップ：Familiarization Trip（ファミリアライゼイション トリップ）の略。観光誘致などを目的とし、外国の旅行業者やKOL（Key Opinion Leader=インフルエンサー）、ライター、メディアに自治体などを現地視察してもらい、記事や動画、SNS投稿といったかたちで視察先の魅力を発信してもらうプロモーション施策です。

株式会社インバウンド・バズについて

企業や自治体向けに、訪日外国人を対象としたプロモーション支援を行っています。タイ最大級の訪日タイ人向けWebメディア「Talon Japan」運営の他、Webマーケティングや広告運用、ファムトリップ、KOLキャスティングなど、マーケティング活動を総合的にサポートしています。

URL：https://inboundbuzz.co.jp/

【運営するメディア「Talon Japan」について】

インバウンド・バズが運営する「Talon Japan」（https://www.talonjapan.com/）は、日本の情報を紹介するタイ語のWebサイト運営と、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人130万人以上（2026年1月時点）のコミュニティを有するFacebookグループ運営事業をしており、日々多くのタイ人に向けて、日本の観光スポットや旅に役立つ情報などを発信しています。インバウンド・バズは、「Talon Japan」のコミュニティ運営において、タイからの観光客を誘致したい日系企業や地方自治体の魅力を広告掲載などで情報発信し、インバウンドプロモーション支援を行っております。

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/