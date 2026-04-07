4月18日は三重県民の日！“地元だからこそ、お得に楽しめる”特別な1週間「三重県民ウィーク」開催！

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株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、日頃の感謝を込めて、2026年4月13日（月）～ 4月19日（日）の7日間、「三重県民ウィーク」を開催します。


期間中は、三重県民限定の特別割引に加え、夜の水族館を楽しめるナイト営業や、津駅でのポップアップストアなど、地元の方に向けた特別企画をご用意しています。




＼三重県民ウィークの見どころ／


１. 三重県民限定！特別価格の入館＆年間パスポート

三重県にお住まいの方限定で、入館料および年間パスポートを特別価格で販売します。


気軽な来館からリピーター利用まで、より身近に水族館をお楽しみいただけます。



＜対象期間＞


2026年4月13日（月）～ 19日（日）



＜三重県民向け特別料金＞


【一般入館】


〇WEB事前購入：通常料金の50％割引　※当日購入可能／当日キャンセル不可


　《 4月13日～17日 》


　大人 2,400→1,200円 ／ 小人 1,200→600円 ／ 幼児 600→300円 ／ シニア2,300→1,150円


　《 4月18日～19日 》


　大人 2,500→1,250円 ／ 小人 1,200→600円 ／ 幼児 600→300円 ／ シニア2,400→1,200円



〇当日窓口購入 (期間中全日同料金)：


　　大人・シニア 1,600円 ／ 小人 800円 ／ 幼児 400円



※一般入館注意事項※


- 当日、三重県在住を証明できるものを必ずご提示ください。


　- 無い場合は一般料金との差額を窓口にてお支払いください。


　- 同伴者は2名まで特別料金適用となります。



【年間パスポート】


・大人 6,000→ 4,500円


・小人 3,000→ 2,000円


・シーパラ連れてって年パス 6,000→ 4,500円


　※三重県在住を証明できるものを全員分必ずご提示ください。



２. 4月17日限定！夜の水族館「ナイトアクアリウム」 (三重県民以外もOK)


通常営業後の水族館を特別開放いたします。


夜ならではの落ち着いた雰囲気の中で、生きものたちの違った姿をご覧いただけます。


さらに当日は、隣接する「めおと横丁」も夜営業を実施します。


お食事やお土産、体験に加え、ナイト限定の夜食メニューも提供予定で、夜ならではの楽しみ方が広がります。


※こちらのナイト営業は、三重県外の方も含め、どなたでもご入館いただけます。



＜実施日＞


2026年4月17日（金）



＜営業時間＞


ナイトアクアリウム　17:20～19:45（最終入場19:30）


※尚、めおと横丁は9:00～20:00となります。



＜入館料／４歳以上＞　※当日、窓口での販売はございません。


・WEB事前購入：500円 → 当日16:30まで販売　1,000名限定（4/8昼12時より販売）


・WEB直前購入：1,000円 → 当日16:30以降販売開始　


　　　　　　　


＜駐車場＞


16:30以降入庫の場合のみ無料　


※駐車券の割引処理が必要となります。


※利用時間：20:15まで



＜水族館内イベント＞


▸『ISE Digital ART PROJECT～祈りの海、光の道～』上映


　 (毎時00・30分／約３分／海底ごろりんホール)


▸お魚エサやり体験（無料）


▸タツノオトシゴ巻き付きふれあい 体験


　（18:00～18:30／19:00～19:30）


　　→定員各回50名、参加費300円



※3歳以下は無料です。


※入館券はWEBのみでの販売となります。


※当日の混雑状況により、WEB直前購入チケットの販売枚数を制限する場合がございます。


※当日窓口での販売はございませんので、ご注意ください。


※入場時にチケット画面をご提示ください。


※年間パスポート・通常営業時間入場券のご利用はできません。


※再入場はできません。


（駐車場）　


※16:30以前に入庫の場合は、通常の駐車場料金が必要となります。


※駐車場満車の場合は、近隣の駐車場をご利用ください。満車時の入場券払い戻しは行いません。



３. 4月10・11日限定　津駅にポップアップストア出店！


期間中、津駅ビル『CHUM』に期間限定ポップアップストアが登場します。


三重県民限定年間パスポートの割引販売やシーパラオリジナルグッズなどを販売予定です。



＜開催日＞


2026年4月10日（金）・11日（土）



＜時間＞


10:30～18:00



＜販売商品＞


年間パスポートの割引(三重県民限定)／各種シーパラオリジナルグッズ



【三重県民限定　年間パスポート】


・大人：6,000→ 4,500円


・小人：3,000→ 2,000円


・シーパラ連れてって年パス：6,000→ 4,500円


※年間パスポートご購入の際は、三重県在住を証明できるものを必ずご提示ください。


＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞


“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。


セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。



■名称


ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス


■所在地


〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580


■電話番号


0596-42-1760


■営業時間


9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り


■入館料


大人：2,400～2,800円　小中学生：1,200円　幼児（4才以上）：600円


※大人料金は日によって変動有り


■WEBサイト


https://ise-seaparadise.com/


■お問い合わせ先


【本件に関するお問合せ先】


株式会社伊勢夫婦岩パラダイス　広報担当


電話：0596-43-4111


メールアドレス：press@ise-seaparadise.com


FAX：0596-42-1010