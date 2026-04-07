4月18日は三重県民の日！“地元だからこそ、お得に楽しめる”特別な1週間「三重県民ウィーク」開催！

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、日頃の感謝を込めて、2026年4月13日（月）～ 4月19日（日）の7日間、「三重県民ウィーク」を開催します。

期間中は、三重県民限定の特別割引に加え、夜の水族館を楽しめるナイト営業や、津駅でのポップアップストアなど、地元の方に向けた特別企画をご用意しています。

＼三重県民ウィークの見どころ／

１. 三重県民限定！特別価格の入館＆年間パスポート

三重県にお住まいの方限定で、入館料および年間パスポートを特別価格で販売します。

気軽な来館からリピーター利用まで、より身近に水族館をお楽しみいただけます。

＜対象期間＞

2026年4月13日（月）～ 19日（日）

＜三重県民向け特別料金＞

【一般入館】

〇WEB事前購入：通常料金の50％割引 ※当日購入可能／当日キャンセル不可

《 4月13日～17日 》

大人 2,400→1,200円 ／ 小人 1,200→600円 ／ 幼児 600→300円 ／ シニア2,300→1,150円

《 4月18日～19日 》

大人 2,500→1,250円 ／ 小人 1,200→600円 ／ 幼児 600→300円 ／ シニア2,400→1,200円

〇当日窓口購入 (期間中全日同料金)：

大人・シニア 1,600円 ／ 小人 800円 ／ 幼児 400円

※一般入館注意事項※

- 当日、三重県在住を証明できるものを必ずご提示ください。

- 無い場合は一般料金との差額を窓口にてお支払いください。

- 同伴者は2名まで特別料金適用となります。

【年間パスポート】

・大人 6,000→ 4,500円

・小人 3,000→ 2,000円

・シーパラ連れてって年パス 6,000→ 4,500円

※三重県在住を証明できるものを全員分必ずご提示ください。

２. 4月17日限定！夜の水族館「ナイトアクアリウム」 (三重県民以外もOK)

通常営業後の水族館を特別開放いたします。

夜ならではの落ち着いた雰囲気の中で、生きものたちの違った姿をご覧いただけます。

さらに当日は、隣接する「めおと横丁」も夜営業を実施します。

お食事やお土産、体験に加え、ナイト限定の夜食メニューも提供予定で、夜ならではの楽しみ方が広がります。

※こちらのナイト営業は、三重県外の方も含め、どなたでもご入館いただけます。

＜実施日＞

2026年4月17日（金）

＜営業時間＞

ナイトアクアリウム 17:20～19:45（最終入場19:30）

※尚、めおと横丁は9:00～20:00となります。

＜入館料／４歳以上＞ ※当日、窓口での販売はございません。

・WEB事前購入：500円 → 当日16:30まで販売 1,000名限定（4/8昼12時より販売）

・WEB直前購入：1,000円 → 当日16:30以降販売開始

＜駐車場＞

16:30以降入庫の場合のみ無料

※駐車券の割引処理が必要となります。

※利用時間：20:15まで

＜水族館内イベント＞

▸『ISE Digital ART PROJECT～祈りの海、光の道～』上映

(毎時00・30分／約３分／海底ごろりんホール)

▸お魚エサやり体験（無料）

▸タツノオトシゴ巻き付きふれあい 体験

（18:00～18:30／19:00～19:30）

→定員各回50名、参加費300円

※3歳以下は無料です。

※入館券はWEBのみでの販売となります。

※当日の混雑状況により、WEB直前購入チケットの販売枚数を制限する場合がございます。

※当日窓口での販売はございませんので、ご注意ください。

※入場時にチケット画面をご提示ください。

※年間パスポート・通常営業時間入場券のご利用はできません。

※再入場はできません。

（駐車場）

※16:30以前に入庫の場合は、通常の駐車場料金が必要となります。

※駐車場満車の場合は、近隣の駐車場をご利用ください。満車時の入場券払い戻しは行いません。

３. 4月10・11日限定 津駅にポップアップストア出店！

期間中、津駅ビル『CHUM』に期間限定ポップアップストアが登場します。

三重県民限定年間パスポートの割引販売やシーパラオリジナルグッズなどを販売予定です。

＜開催日＞

2026年4月10日（金）・11日（土）

＜時間＞

10:30～18:00

＜販売商品＞

年間パスポートの割引(三重県民限定)／各種シーパラオリジナルグッズ

【三重県民限定 年間パスポート】

・大人：6,000→ 4,500円

・小人：3,000→ 2,000円

・シーパラ連れてって年パス：6,000→ 4,500円

※年間パスポートご購入の際は、三重県在住を証明できるものを必ずご提示ください。

＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/

■お問い合わせ先

【本件に関するお問合せ先】

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス 広報担当

電話：0596-43-4111

メールアドレス：press@ise-seaparadise.com

FAX：0596-42-1010