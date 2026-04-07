【吉祥寺】韓国発！大人気チュロス専門店「STREET CHURROS」が2026年4月10日(金)に新OPEN！

株式会社L.B.Market

フジテレビ「めざましテレビ」、TBS「THE TIME,」など多数のメディアでも紹介された、

いま話題の韓国発チュロス専門店「STREET CHURROS」が、ヨドバシ吉祥寺1Fに新店舗をオープンします。

『STREET CHURROS』とは？

「美味しいけれど、どこか罪悪感があるもの」と思われがちなスイーツを、「より健康的な材料で提供したい」という想いから、2014年韓国ソウル梨泰院でスタート。韓国で120店舗と爆発的な人気を誇るだけでなく、世界9カ国で愛されるチュロス専門店です。

オーツ麦・レンズ豆など16種類の健康的な穀物を使用し、こだわりの特殊製法で仕上げられたオリジナル生地は、サクっとモチモチの新食感。店舗で1つ1つ丁寧に手作りされる"生搾りの揚げたてチュロス"は、お子様からお年寄りまで食べた方を虜にします。

韓国No.1バリスタが全ドリンクを監修

2016年WCCK KCGSC チャンピオンバリスタのチャ・ユナム氏がドリンクの全レシピ開発を手がけており、コーヒー豆はレインフォレスト・アライアンス認証を受けた農場より仕入れています。

商品ラインナップ

4月9日(木)チュロス無料プレゼント！

吉祥寺店の新オープンを記念して、プレオープン日に特別イベントを開催します。12時と18時からの2回に分けて、お店近くでチラシを配布します。チラシをご持参いただいた方、先着100名限定で、チュロスを無料でプレゼント！サクッとモチモチ新食感の絶品チュロスをぜひ味わいに来てください。

店舗紹介

STREET CHURROS 吉祥寺

<場所>

ヨドバシ吉祥寺 1F正面入り口 キッチンカー出店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1

<営業時間>

9:30 - 22:00 ( L.O21:30 ) ※生地の状況によりL.O前に売切れの可能性がございます。

※基本毎日営業

※運営：株式会社L.B.Market

公式HP

https://streetchurros.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/streetchurros_kichijoji/