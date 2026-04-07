製品詳細ページに「支払い方法」「分割払いシミュレーション」を追加｜国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（ジージー）(https://good-gamers.jp/)」は、このたび、製品詳細ページに「支払い方法」の表示と「分割払いシミュレーション」の項目を追加したことをお知らせします。

ggは主要13メーカーのゲーミングPCをメーカー横断で検索できるサイトであり、今回のアップデートにより、価格やスペックだけでなく、支払いのしやすさという観点からも比較検討しやすい環境を整えました。

アップデート内容

１. 製品詳細ページに支払い方法を表示各メーカーに応じて変化する支払い方法を記載

製品詳細ページ上で、各商品で利用できる支払い方法を確認できるようになりました。

これにより、公式サイトへ遷移する前の段階でも、自分に合った支払い手段が選べるかを把握しやすくなります。メーカーによって、クレジットカード、分割払い、銀行振込、コンビニ払い、各種オンライン決済などが表示されています。

２. 分割払いシミュレーションを追加分割回数のシミュレーションが可能に

あわせて、分割払いを検討しているユーザー向けに、月々の支払い目安を確認できる「分割払いシミュレーション」を追加しました。

分割回数を選択すると、お支払い総額と月々の支払い目安をその場で確認できるため、「この価格帯なら無理なく支払えるか」をイメージしながら比較検討を進められます。

なお、シミュレーションはgg上の表示価格（クーポン等反映後）をもとに算出される仕様です。

背景

ゲーミングPCは高額になりやすく、購入時にはスペックや価格だけでなく、どのように支払うかも重要な判断材料になります。一方で、これまでは支払い方法や分割時の負担感を確認するために、各メーカーの販売ページを個別に確認する必要がありました。

今回のアップデートにより、ggでは「探す」「比較する」に加え、「どう支払うかを判断する」までの導線をよりスムーズにしました。ユーザーは製品詳細ページ上で、価格・スペック・支払い方法・分割払い時の目安をまとめて確認しながら、自分に合った1台を選びやすくなります。

今後の展開

「goodな選択を、すべてのgamerに。」 というコンセプトのもと、ggはゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトとして2025年10月にリリースされました。今後も、白モデルを含むさまざまなニーズに対応しながら、情報の網羅性と比較のしやすさを高め、ユーザーが自分に合った一台へよりスムーズにたどり着ける検索体験を提供してまいります。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811