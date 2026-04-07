雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』第１巻4月7日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』（原作：はらーむる 漫画：伊藤屋）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。
『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影
モン娘とエッチしたい冴えない男・勝喜の家に突如、異世界への扉が発生！
扉の先は、最上位モン娘が跋扈し、しのぎを削る弱肉強食のダンジョン最下層だった...!!
絶対に認識されない完全不可知のスキルを手に入れた勝喜は、モン娘とエッチするために、LV.1ながらも危険すぎるダンジョンに果敢に踏み入れる!!
気づかれずにモン娘にイタズラしテイムする！外道テイマー爆誕!!
❑見どころ
雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!
❑書誌情報
『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影
『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』
原作：はらーむる 漫画：伊藤屋
発売日：2026年4月7日（火）
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158242.html
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https://takecomic.jp/series/f80b42dfe6932
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