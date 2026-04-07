雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』第１巻4月7日(火)発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』（原作：はらーむる 漫画：伊藤屋）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。

『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影

❑あらすじ

モン娘とエッチしたい冴えない男・勝喜の家に突如、異世界への扉が発生！

扉の先は、最上位モン娘が跋扈し、しのぎを削る弱肉強食のダンジョン最下層だった...!!

絶対に認識されない完全不可知のスキルを手に入れた勝喜は、モン娘とエッチするために、LV.1ながらも危険すぎるダンジョンに果敢に踏み入れる!!

気づかれずにモン娘にイタズラしテイムする！外道テイマー爆誕!!

❑見どころ

雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!

❑書誌情報『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影

『完全不可知の外道テイマー ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』

原作：はらーむる 漫画：伊藤屋

発売日：2026年4月7日（火）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158242.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/f80b42dfe6932

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