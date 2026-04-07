雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』第１巻4月7日(火)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』（原作：はらーむる　漫画：伊藤屋）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。



『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影

❑あらすじ

モン娘とエッチしたい冴えない男・勝喜の家に突如、異世界への扉が発生！


扉の先は、最上位モン娘が跋扈し、しのぎを削る弱肉強食のダンジョン最下層だった...!!


絶対に認識されない完全不可知のスキルを手に入れた勝喜は、モン娘とエッチするために、LV.1ながらも危険すぎるダンジョンに果敢に踏み入れる!!


気づかれずにモン娘にイタズラしテイムする！外道テイマー爆誕!!


❑見どころ

雑魚な俺、最強上位者美少女にヤリたい放題!!





❑書誌情報

『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』書影

『完全不可知の外道テイマー 　ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する』



原作：はらーむる　漫画：伊藤屋


発売日：2026年4月7日（火）


判型：B6


ページ数：144ページ


定価：880円（税込）



竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158242.html


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https://takecomic.jp/series/f80b42dfe6932





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