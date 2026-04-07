2026年4月26日(日)、食の新イベント『ニトベ フード デザイン アカデミー』初開催！高校生から大人の為の新しい食の学び！第1回目はテレビでおなじみ、日本橋ゆかりの野永 喜三夫シェフが特別講師に！
協力：一般社団法人 全日本・食学会
申込はQRコードからも可能です。
申込はこちらから
ピ―ティックスからの申込をお願いします。(https://nitobefooddesignacademy01.peatix.com/view)
上記リンク及び、左記QRコードのイベント予約システム、ピ―ティックスから申込ください。
栄えある初開催の第1回目には『日本橋ゆかりの野永 喜三夫シェフ』が登場！
有名シェフから、調理と、食の本質的価値を学ぶ120分！ 先着予約30名限定
テレビでもおなじみのサムUPポーズ！
日本橋ゆかり 野永 喜三夫シェフ
PROFILE
親子三代に渡り宮内庁への出入りを許された老舗名門店「日本橋 ゆかり」三代目料理長。 服部栄養専門学校卒業後、「株式会社 菊乃井」 入社。オーナー村田吉弘氏のもとで修業を重ねる。2002年『料理の 鉄人JAPAN CUP』で総合優勝。大阪・関西万博では、チームJAPAN として新しい味覚の世界を体験できるイベントに登壇。現在は、 メディアや海外での活動など多方面に活躍中。
学校法人 新渡戸文化学園は、一般社団法人 全日本・食学会との包括連携協定を結んでおり数々のコラボレーションを推進しております。
今回のテーマは『コールドスタートでグーです！』です！ 先着予約30名限定簡単に、効率良く、見た目良く、美味しく作るには？普段使いの食材が、メニューが、抜群のご馳走になる技を伝授。合言葉は？ そう、「コールドスタートでグーです！」
食材を入れてから 加熱を開始する 時短で安全な 調理法！献立 ◎豚汁 ◎鶏の照り焼き ◎土鍋ごはん ◎春キャベツ、ミニトマト
匠の技を間近で体感。実演＋実践で、料理の本質を体得！豚汁と鶏の照り焼きを、参加者の皆さまにも調理いただきます！
当日は色々なレクチャーの他、豚汁と鶏の照り焼きを実際に調理していただきます。※写真はイメージです。
イベントの日程・時間・会場・料金等の詳細
最寄り駅は丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩7分
日程：2026年4月26日 （日）
時間：11:30～13:30【本プログラム内容】
（１） オープニングご挨拶
（２） 野永シェフのご紹介
（３） 実演、実践
会場：新渡戸文化学園 NITOBEキッチン
【参加費】 一般 5,000円／高校生・短大生 1,000円※大学生、専門学生の方も高校生・短大生料金にてお申し込みください。
※材料費・消費税・システム手数料込みの価格
申込はピ―ティックスから申込ください（高校生～大学生は特別料金あり！）
※大学生、専門学生の方も高校生・短大生からお申し込みください。
申込はQRコードからも可能です。
申込はこちらから
ピ―ティックスからの申込をお願いします。(https://nitobefooddesignacademy01.peatix.com/view)
上記リンク及び、左記QRコードのイベント予約システム、ピ―ティックスから申込ください。
以下のご承知おきの上、ご参加をお願いします。
●当日は皆さまが十分お楽しみいただけますよう、先着予約30名制限にてご案内させていただきます。
●事前お申込み制となっております ので、Peatixよりお申込みください。
●受付での体温測定、手の消毒のご協力をお願いいたします。
●体調不良の方、体温が37.5度以上の方、 咳やくしゃみが出る方の参加はご遠慮ください。
●当日は、イベント風景を撮影させていただきますので ご了承ください。
●個別のアレルギーに関しては対応はしかねますのでご了承ください。
フードの世界に興味のある高校生～既卒者・社会人の方へ
新渡戸文化学園には新渡戸文化短期大学が併設されております。
新渡戸文化短期大学は令和7年1月、文部科学省より『未来を支える人材育成機能強化に向けた経営改革支援の対象校』に選定されました。
新渡戸文化短期大学のHPはこちら(https://www.nitobebunka.jp/)
『未来を支える人材育成機能強化に向けた経営改革支援』の詳細はオープンキャンパスなどでお伝えいたします。
2027年に100周年を迎え、伝統の中にも時代の先をいく革新的なカリキュラムはオープンキャンパスにてお伝えします。
在学生に大人気の３Dフードプリンターの授業
食の世界を経営・調理・広報PRなど色々な角度から学ぶ
※フードデザイン学科では３Dフードプリンターや商品開発、食マネジメント、食文化、食の広報PR等を学べる短大初の『食生活デザインコース』がおすすめ！フードデザイン学科ページはこちら(https://www.nitobebunka.jp/food-nutrition/)★2027年度 臨床検査学科 専攻科設置！ ※設置申請準備中新渡戸文化短期大学の臨床検査学科は、日本初の臨床検査技師養成校です。専攻科が新設される臨床検査学科ページはこちら(https://www.nitobebunka.jp/clinical-laboratory/)
オープンキャンパスのご来校特典の詳細はHPから
オープンキャンパスの詳細はこちら
初のご来校の3年生には特典もございます。
オープンキャンパスの詳細はこちらから(https://www.nitobebunka.jp/admission/open-campus/)
学校法人 新渡戸文化学園（がっこうほうじんにとべぶんかがくえん）
1927年創立，2027年に100周年を迎える
初代校長は新渡戸 稲造 博士
女性が社会で活躍することを目指した「女子経済専門学校」として開校。
現在は子ども園，小学校, 中学校・高等学校，短期大学，アフタースクールからなる総合学園。
学園共通の願いは『Happiness Creator～しあわせをつくる人～』として、「探究」を軸に「未来の学校」を描き出すことを目指している。
新渡戸文化学園のHPはこちら(https://nitobebunka.ac.jp/)
新渡戸文化学園100周年スペシャルサイトはこちら(https://100th.nitobebunka.ac.jp/)
近年受賞アワード
- グッドデザイン賞：金賞
- ウェルビーイングアワード：ゴールド賞
- コカ・コーラ環境教育賞：最優秀賞
- WORK DESIGN AWARD：グランプリ
- キッズデザイン賞：内閣総理大臣賞
- FSCアワード：金賞等
他、学園・生徒ともに多数受賞。
お問合せや取材に関して
学校法人 新渡戸文化学園 （広報室： 鈴木・中ノ瀬）
所在地：〒164-8638 東京都中野区本町6-38-1
●mail：a_kouhou@nitobebunka.ac.jp
●TEL：03‐3381-0196
● HP:http://nitobebunka.ac.jp