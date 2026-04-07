【イベントレポート】リユース業界の株式会社タイムレス「2026年度 新入社員 入社式」実施

株式会社タイムレス

■場所：【東郷記念館】東京都渋谷区神宮前1-5-3

■日程：2026年4月1日（水）15：00～18：00

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/(https://timeless-co.com/)

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は2026年4月1日（水）、東郷記念館にて「2026年度 新入社員 入社式」を開催いたしました。23名の新入社員が参加した入社式の様子をレポートいたします。

まずは入社式にて、代表取締役社長 馬場浩太から挨拶があり、「株式会社タイムレスで、情熱と感謝、そして『愛』を胸に、日々の小さな完遂を積み重ね、組織として共に未来を切り拓いていきましょう」といったメッセージがありました。部長陣一人一人の紹介と挨拶の後、祝電披露、入社証明書授与と新入社員による答辞を実施いたしました。その後は、食事と会話を楽しみながらの懇親会が実施されました。最後に、店舗営業部 部長 岡根壮太より新入社員に向け、「変化を恐れず自らの『強み』を信じて磨き抜いてほしい。皆さんのこれからの活躍を全力でサポートしていきます。」という、まさに「想いに寄り添うパートナー」を表現する温かいメッセージが伝えられました。

新入社員の皆さんは緊張と期待を胸に、新たな一歩を踏み出しました。式典では、雨音を背に、温かな笑顔と共に未来に向けた決意が新たに誓われ、これからの挑戦に向けて力強くスタートを切る瞬間となりました。

【代表取締役社長 メッセージ ｜ 馬場 浩太】

皆さんを本日株式会社タイムレスに迎え入れられたことを心より感謝いたします。そして雨も降っている中、本日会場までお越しいただき誠にありがとうございます。社会人の先輩として私から少しお話をいたします。

まず、社会人というのは、そんなに簡単なものではありません。皆さんは今まで学生生活を通じて、勉学に励み、知識を学びながら、学生時代の友人とコミュニティを形成して集団生活を育めば、「自分の居場所を感じることができて良い人生が送られるだろう」と、そんな思いで学生生活を過ごしたのではないかと想像します。

ただし、会社員として社会に一歩出ると、自ら動き・自ら判断し・自ら前に進む、そして自らの稼ぎで税金を納めたり、その稼ぎで生計を立てて暮らしていく、というようにまた一つ自他どちらに対しても責任が上がっていくと考えます。

街の居酒屋さんやコンビニに行くと、初心者マークをつけて「まだまだ新人です」ということを意思表示しながら接客する方々も散見します。ただし、社会はそんなに甘いものではありません。自分勝手に、根拠のない自信で人や仕事に接していると、社会人一年目でもすぐに見放され、なかなか思い通りのキャリアを描けない。そんな状況にもなると思います。

今回私が伝えたいのは、「出来ないことが悪い」というわけではなく、「謙虚な気持ちで素直な心を持ってこの仕事に挑んでほしい」という想いです。

株式会社タイムレスのバリュー項目の中には、「新・技・愛」という三つのバリュー項目があります。その一つ「愛」は「情熱と感謝を持ち続けよう」というバリュー項目です。私たちは「モノ」を扱う仕事です。対峙しているモノの本質や環境もそうですが、当たり前のように周りの人や、様々なことに感謝や愛情を持って取り組んでほしいです。不器用でも、失敗してもいいです。それでも愛情を持って感謝の気持ちを忘れずに取り組むことで、皆さんのキャリアがとても明るいものになる。私はそう思っています。

また、今日から皆さんは社会のコミュニティとして「タイムレス」という組織に入ります。広くは「バイセルグループ」に属します。今回23名のメンバーが新入してくれました。新卒同期は固い絆で結ばれます。ぜひ今日を境に、さらに皆さんとの友情を育んでもらえたらなと思っています。タイムレス、バイセルグループは、私たち経営陣だけが経営しているものではなくて、皆さん一人一人の日々の行動の積み重ねが、バイセルグループの成功や成長を支えています。

普段生活していて、電車に乗ったりご飯屋さんに行ったり、様々な場面で人と接すると思いますが、そんな時でも「自分は看板を背負っている」という思いで、一つ一つの物事に愛情と感謝を持って接してほしいです。ふとした所で「あの日あの時あの場所の貴方達はバイセルグループの人だったんだね」と言われる。その積み重ねが今の成長を作りましたし、今後の成長を作っていくのは皆さんの一つ一つの小さな行動だと思います。ぜひ意識していただければ嬉しいです。

最後に、内定式で私が「夢」の話をしたのを覚えていますか？「ぜひ夢を考えてみてください。」とお伝えしたと思います。今すぐに夢を考え切らなくても問題ないと思います。ただし、何か夢を持ち、そのために切磋琢磨して、仲間と共に笑いあり涙ありの中で前に進むという、日々の積み重ねが、人生を豊かにすると私は思います。私は15年間の社会人人生の結果、今はとてもいい人生を送っていると思います。まだ道半ばですし、そんなに大層な身分じゃないけれど、こんな素晴らしい若い力の前でお話しできているのも、そういった夢を持ち信じ続けてきたからこそだと思っています。

ぜひ、入社してから皆さんの夢、大きくても小さくても、どんな夢でも私は応援したいと思います。タイムレスやバイセルグループのメンバーは絶対にその夢を笑わない、一緒に叶えられる、そんなメンバーが揃っています。バイセルグループとして会社の夢も叶えつつ、皆さんの夢も一緒に叶えていける、そんなコミュニティになれたらと思います。

改めまして、昨年の4月1日も大雨でしたけれど、「雨降って地固まる」「恵みの雨」など雨にはいい意味があります。「生憎の雨」なんて言いますが、私は今日この日を大雨で迎えて、思い出に残る日になったことをとても嬉しく思います。これから学びや、辛いこと、たくさんあると思います。全力で私たちはサポートしますので、一緒により良い人生にしていきたいなと思っています。本日は本当におめでとうございます。誠にありがとうございます。

【新入社員代表】

入社証明書 授与｜望月 初美答辞｜武田 陽向

【入社式の様子】

【懇親会の様子】

【店舗営業部 部長 挨拶 ｜ 岡根 壮太】

本日はご入社、誠におめでとうございます。今日から皆さんは社会人として新たな一歩を踏み出します。

ご存知かもしれませんが、皆さんが扱う『エルメス』は、今はバッグで有名ですが、元々は馬具を作る工房でした。交通手段が馬から車に変わる時代、彼らは「自分たちの強みは何か」と考え、革を扱う技術に立ち返って強みを磨き、今のブランドを築きました。

皆さんも知らない土地、初めての仕事で大変なことも多いと思いますが、自分の「強み」を信じて磨き続けてください。

本日は誠にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

【イベント概要】

■開催日程：2026年4月1日（水）

■時間：15:00～18:00

■開催場所：【東郷記念館】東京都渋谷区神宮前1-5-3

【株式会社タイムレス】

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【株式会社タイムレス 各事業】

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No.1(※1)高質な総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約30万点以上！日本最大級のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

誰でもラクラク、全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55 ※現在 毎週金曜 21:58～22:52放送中

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※１買取店として百貨店出店数No.1

調査日程：2026年3月

調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出店

出店数：全国に44店舗出店中 (2026年3月13日時点)