NHK | 日本放送協会

本日、経営委員会の同意を得て4月25日付で次のとおり理事を任命することになりました。

また、原聖樹理事を専務理事に指名することになりました。

専務理事 原 聖樹（理事）

理事 神田 真介（新任）（NHKグローバルメディアサービス代表取締役社長）

理事 伯野 卓彦（新任）（メディア総局副総局長）

理事 小形 修一（新任）（広報局長）

理事 藤森 康江（新任）（広島放送局長）

理事 伊藤 寿浩（新任）（技術局長）

理事 工藤 緑（新任）（メディア総局メディアイノベーションセンター長）

理事 松村 勝康（新任）（経営企画局長）

理事 東 孝子（新任）（人事局長）

理事 小川 航（新任）（秘書室長）

小池英夫専務理事、根本拓也理事、中嶋太一理事、安保華子理事、寺田健二理事、平匠子理事、黒崎めぐみ理事は、4月24日付で退任となります。

執行部人事について 井上樹彦会長のコメント

本日の経営委員会の同意を得て、4月25日付で、神田真介 NHKグローバルメディアサービス代表取締役社長、伯野卓彦 メディア総局副総局長、小形修一 広報局長、藤森康江 広島放送局長、伊藤寿浩 技術局長、工藤緑 メディア総局メディアイノベーションセンター長、松村勝康 経営企画局長、東孝子 人事局長、小川航 秘書室長の9名を理事に任命します。同時に、原聖樹 理事を新たに専務理事に指名します。

なお、小池英夫専務理事、中嶋太一理事、安保華子理事、平匠子理事、黒崎めぐみ理事は、4月24日の任期満了をもって退任となります。また、根本拓也理事、寺田健二理事・技師長から、今月初めにそれぞれ辞任届が提出されたため、4月24日付での辞任を認めました。

今回の執行部人事では、協会が直面している「事業構造」と「収支構造」の二つの喫緊の経営課題に確実に結果を出していくために、個々の人を入れ替えるだけでなく、経営課題に正面から向き合い、判断し、実行できる“チーム”を新たに作る必要があると考え、今回の体制を構築しました。

人選にあたっては、稲葉前会長の体制のもとで現場と組織の両方を熟知し、すでに実績を上げてきた人材を中心に登用しました。いずれも、協会の課題を十分に理解している即戦力というだけでなく、経営の継続性を確保したうえで改革を進めることのできる体制とすることを意識しています。また、個別最適に陥ることなく協会全体としての最適解を導き、「チームＮＨＫ」として組織の縦割りを超えて判断し、実行できる体制としました。

この新たな執行部体制のもと、「チームＮＨＫ」として経営課題に一丸となって取り組み、視聴者・国民の皆さまの信頼と期待に応えてまいります。