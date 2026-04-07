４/26（日）ファミール産院いちかわ祭で「プロレス観戦イベント」を開催！ちびっこプロレス教室も開催します！

株式会社しあわせなお産

ファミール産院いちかわ（千葉県市川市奉免町201-5）では、施設の駐車場にプロレスの特設ステージを設置し、プロレス観戦イベントを開催します。

大和ヒロシ選手の他、２AWの選手たちが登場します。

【日時】4月26日（日）

【開催時間】12:30～16:00 ※プロレス開始時間は14:30ごろ

【場所】ファミール産院いちかわ駐車場（千葉県市川市奉免町201-5）

※当日は駐車場をご利用できないため公共交通機関をご利用ください。

【料金】無料

【その他】屋外での開催の為、雨天の場合はプロレスの試合は中止となります。

当日は、プロレス観戦イベントの他にちびっこプロレス教室をはじめ、様々なイベントを用意しています。キッチンカーやハンドメイドマルシェなどの催し物もございますのでぜひご来場ください！

【ファミール産院グループと地域の交流】

ファミール産院グループは、千葉県を中心に全国13施設を展開し、年間約4,000件の分娩を扱う「しあわせなお産」を理念とした医療グループです。主に妊娠・出産・産後ケアを一貫して提供し、地域のお産を守る役割を担っています。

特に地域との交流を大切にしており、地元住民やファミールでお産されたママたちを招いて、餅つき大会や夏祭り、プロレスイベントやランチ会など様々なイベントを開催しています。他にも母親同士の交流イベントや、子供が妊婦さんと触れ合う課外活動、また市の教育委員会と連携して助産師や看護師が小学校に出向いて性教育を行うなど地域の教育にも貢献しています。

【問い合わせ先】

ファミール産院グループ

所在地：千葉県館山市北条2186-1

代表者：杉本雅樹

URL：https://famil-s-group.com/

お問い合わせ：広報担当 前田 毅（株式会社しあわせなお産）

Mail：maeda@s-osan.com

Tel：047-411-8203