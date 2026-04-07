料理メディア「Nadia」とevercook（エバークック）がタイアップ！Nadia史上最大級の1,500名様に当たる「エバークック　フライパン」プレゼントキャンペーンを開催

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）と株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）がタイアップし、キッチンブランド『evercook（エバークック）』発売15年目を記念したプレゼントキャンペーンを開催します。

ずっと使いたくなる。「evercook」の秘密

キャンペーンページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/present-evercook15thanniversary

「evercook」のフライパンはどうしてツルすべがずっと続くのか。

その秘密は独自の「アンカー構造」にあります。

従来、ふっ素樹脂コーティングとフライパンの素材のアルミニウム合金は相性が悪く、ふっ素樹脂コーティングに接着剤を混ぜて無理やり接着していました。その接着剤は熱に弱く、使用するうちにどんどんと剥がれていき、こびりつきの原因となってしまうのです。

evercookシリーズは、フライパンの素材であるアルミニウム合金に独自のアンカー構造という凸凹を施すことで、接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングを強固に塗布することができます。また、塩分に強いアルマイトコーティング（酸化被膜）によって、もしふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、サビや焦げつきを防ぎ、長くツルすべが続きます。

キャンペーン概要

プレゼント内容

evercook ガス火・IH対応 フライパン 26cm アプリコットベージュ 1点

当選人数

1,500名様（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます）

応募期間

2026年4月7日（火）15:00 ～ 2026年4月28日（火）15:00

応募方法

応募フォーム内の注意事項をご確認のうえご応募ください。

ご応募はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ0iZwkuF2rn_3_-V9dyWyuEb3QdDb99pQkCIS4VjkTy_Zlg/viewform

＜提供：株式会社ドウシシャ＞

「あっ、ここにもドウシシャ！」をコンセプトに、生活関連商品の企画・開発・販売を行う企業。ニッチ市場でのトップを目指し、新しさや面白さを重視した開発を行う【メーカー機能】と独自の仕入ネットワークを活かし、国内外の人気商品をより早く、より安く、安定的に調達する【商社機能】の2つのビジネスモデルを備え、消費者の豊かな暮らしづくりに貢献しています。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年4月時点で合計約8,000万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp