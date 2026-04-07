株式会社スタディーハッカー

株式会社スタディーハッカー（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：岡 健作）は、株式会社プログリット（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 祥吾）が新たに当社の全株式を保有する株主となることをお知らせします。

本株主変更は、現在の株主である株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬 大輔）と、株式会社プログリットとの間で締結された株式譲渡契約によるものです。株式譲渡の実行は2026年4月28日を予定しています。なお、本件株式譲渡に伴い、当社の商号を株式会社イングリッシュカンパニーに変更する予定です。

今後は株式会社プログリットの子会社として、一人でも多くの方の英語力向上の力となるため、これからも進化・革新を止めずより良いサービスの開発ならびに提供に尽力して参ります。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒、よろしくお願いいたします。

■株式会社プログリット 会社概要

住所：東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

設立：2016年9月6日

代表：代表取締役社長 岡田 祥吾

事業内容：英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営

URL：https://about.progrit.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社スタディーハッカー

広報担当 黒澤

Email: info@studyhacker.jp