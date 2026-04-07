【新ブランド誕生】アメカジを貫く、大人のためのアイウェアブランド「Ｐ．（ピィドット）」４月ローンチ。

P.eyewear株式会社

P.eyewear株式会社は、2026年4月21日（火）、アメカジの本質を追求した新アイウェアブランド「Ｐ．（ピィドット）」をローンチいたします。

1960年代から日本独自の進化を遂げてきた「アメカジ（アメリカンカジュアル）」という文化を背景に、カレッジ、ワーク、ミリタリー、サーフ、バイカー、ウエスタンといった多角的なスタイルをクロスオーバーさせた、かつてないアイウェアを展開します。

ブランドストーリー：「Ｐ．」使い込むほどに愛着が深まる。ライフスタイルを深め、自らの生き様を語る顔になれるアイウェア。

「良いものを、長く、自分らしく育てる」。それはアメカジを愛する大人たちが辿り着く美学です。1960年代に米国文化を日本独自の感性で昇華させたアメカジは、今やカレッジやワーク、バイカーなど多角的な深化を遂げました。

新ブランド「Ｐ．」は、既存の枠を超えた独自の「アメカジアイウェア」として誕生。

「主張はしないが、存在をアピールする」――。福井県鯖江市の熟練職人チームの手によって生み出される「Ｐ．」は、画一的なトレンドに抗い、自らのスタイルを貫く大人のための「一生モノ」の道具として誕生しました。

「Ｐ．」が目指すのは、主張しすぎるデザインではありません。しかし、そこには確かな存在感が宿っています。その佇まいは、まるでヴィンテージデニムのように、かけるほどに表情を変え、持ち主のライフスタイルを深めます。「Ｐ．」を身に纏うことは、単なるファッションではなく、自らの生き様を表現するアイデンティティの一部となることを意味します。

プロダクトのこだわり：鯖江の職人技が宿る。静かながら確かな存在感と強さを備えたアメカジアイウェア。

「Ｐ．」は、世界に誇る技術を持つ福井県鯖江市で製造されています。熟練の眼鏡職人チームが一点の妥協もなく注ぎ込んだ圧倒的な「質感」と「重厚感」は流行に左右されない普遍的な価値として、あなたのライフスタイルに深く溶け込みます。

フレーム生地には、美しい艶を放つイタリア・マツケリ社製の8mm厚アセテートを採用。ワイドなフロントデザインと、リム周りに優しく施されたテレビジョンカットが、アメカジ特有の力強い躍動感を演出します。テンプルの芯には、古き良き西部のガングリップを模した模様を打刻。独自の５枚丁番やチタン製のグーズネック、オリジナルチタンパッドといった専用パーツが、道具としての強さと高次元の掛け心地を両立させます。さらに、全モデルに「専用クリップサングラス」が付属。アイウェアからサングラスへ、シーンを選ばずシームレスにスタイルを変化させます。

細部に宿る「Ｐ．」のアイコンは、静かながら確かな存在感を放ちます。いまだかつて存在しなかったアメカジアイウェアの 「Ｐ．」 を手に取った瞬間、その価値を確信するはずです。

イベント案内

日 時：4月21日（火）

会 場：大手町「BASE」

受付時間：18：00 （イベント開始時間 18：30～）

新規取引および掲載について：

「Ｐ．」は取扱店舗を限定しております。招待状をお持ちの方、または新規取引・取材をご希望の店舗様・メディア様は、下記のメールアドレスよりお問い合わせください。

お問い合わせ先 ： p.press@p-eyewear.jp

P.eyewear株式会社 について

＜会社情報＞

会社名 ：P.eyewear株式会社（ピィドットアイウェア株式会社）

代表者 ：代表取締役 吉川 公二（よしかわ こうじ）

所在地 ：東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目6F

事業内容：アメカジに特化したアイウェアの製造・販売

URL ：https://p-eyewear.jp/

安心のアフターサービス：修理センターを設置（福井県鯖江市）