特別目的会社（SPC）への出資について
株式会社イチケン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130791/table/11_1_73e1d8bd01e84a65687e26f4c0d47042.jpg?v=202604070951 ]
イメージ鳥瞰パース
総合建設業の株式会社イチケン（本社：東京都港区港南、代表取締役社長：政清 弘晃）は、この度、成田市が推進する「余熱利用施設整備運営事業」において、当社が属するグループが落札者に選定されたことをお知らせいたします。これに伴い、本事業を受託する特別目的会社（SPC）を設立し、出資を行います。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130791/table/11_1_73e1d8bd01e84a65687e26f4c0d47042.jpg?v=202604070951 ]
イメージ鳥瞰パース
■会社概要
社名：株式会社イチケン
代表取締役社長：政清 弘晃
本社：〒108-6015 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟
創業：1930年6月15日
資本金：43億2,964万6,860円
事業内容：総合建設業、貸ビル賃貸業、住宅・商業施設ディベロッパー事業、複合商業施設企画・設計・施工・監理、専門店舗企画・設計・施工・監理
ホームページURL：https://www.ichiken.co.jp/
YouTube URL: https://www.youtube.com/channel/UCiKsVcmBJYeH2rsuwmaq__w
採用サイトURL：https://www.ichiken.co.jp/recruit/