特別目的会社（SPC）への出資について

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株式会社イチケン

総合建設業の株式会社イチケン（本社：東京都港区港南、代表取締役社長：政清 弘晃）は、この度、成田市が推進する「余熱利用施設整備運営事業」において、当社が属するグループが落札者に選定されたことをお知らせいたします。これに伴い、本事業を受託する特別目的会社（SPC）を設立し、出資を行います。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/130791/table/11_1_73e1d8bd01e84a65687e26f4c0d47042.jpg?v=202604070951 ]



イメージ鳥瞰パース

■会社概要


社名：株式会社イチケン


代表取締役社長：政清 弘晃


本社：〒108-6015　東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟


創業：1930年6月15日


資本金：43億2,964万6,860円


事業内容：総合建設業、貸ビル賃貸業、住宅・商業施設ディベロッパー事業、複合商業施設企画・設計・施工・監理、専門店舗企画・設計・施工・監理




ホームページURL：https://www.ichiken.co.jp/


YouTube URL: https://www.youtube.com/channel/UCiKsVcmBJYeH2rsuwmaq__w


採用サイトURL：https://www.ichiken.co.jp/recruit/