家電量販店「ビックカメラ」で3Dプリンターの実機展示を開始、店頭で見て選べる体験機会を提供【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）は、家電量販店「ビックカメラ 有楽町店」にて、当社が取り扱うFLASHFORGEの3Dプリンター「Adventurer5M」の実機展示を開始いたしました。

近年、3Dプリンターは製造業における試作や治具製作に加え、教育分野や個人用途においても活用が広がっています。一方で、「実機を見てから購入したい」「操作性やサイズ感を確認したい」といったニーズも多く、導入前の不安が課題となっていました。

今回の実機展示により、5階のプリンター・インク売り場にて実際の製品をご確認いただきながら購入をご検討いただける環境を提供します。これにより、3Dプリンターをより身近に体験できる機会の創出を図ります。

また、展示展開として、今後も他の店舗での実機展示を予定しております。

さらに、店頭での展示に加え、ビックカメラのオンラインショップでも製品の取り扱いを開始しており、体験から購入まで一貫した導線を提供しています。

当社は今後も、3Dプリンターをより身近な存在とするため、体験機会の創出と販売チャネルの拡大に取り組んでまいります。

会社概要APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp