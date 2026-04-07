サイエンスホーム新シリーズ「Qクラス」誕生！

綿半ホールディングス株式会社

綿半の住宅ネットワークを運営する、株式会社綿半林業SH（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長 木下晃）は、サイエンスホームの新商品「Ｑクラス」を発表しました。

真壁づくりの木の家を特長とするサイエンスホームから登場した「Ｑクラス」は、『ミニマル×ジブン ～ジブンサイズで余裕で遊ぼう！～』をコンセプトに開発されました。

国産ひのきを贅沢に使用しながらも、999万円（税込1,098.9万円）という時代に逆行する価格を実現し、全国で100棟限定の販売となります。

■「ジブンサイズ」で余裕で遊ぼう！

ライフスタイルの多様化により、“家”のあり方に「ひとつの正解」はありません。かつては「家を持って一人前」「住宅ローンは勲章」といった風潮もありましたが、現代ではより自由に家づくりを楽しむことができます。「家を建てること」は、ジブンらしい暮らしを叶えるための一つの選択肢です。

「ペットと自由に過ごしたい」「自分の『好き』にお金を使いたい」「駅近で一軒家を建てたい」といった、ゆとりを持って心豊かに暮らしたいお客さまの価値観にフィットする住宅、それがQクラスです。

■「家賃よりお得」に挑戦！坪単価51.6万円（税込56.7万円）

国産ひのきを贅沢に使いながら、驚きの価格を実現できた理由は、「設計と施工の合理性」を徹底的に追求した点にあります。サイエンスホームでは、綿半林業の調達ネットワークと、仕入・製材・乾燥・プレカット・施工の自社一貫生産体制によるスケールメリットを活かし、オリジナル建材や独自工法を開発しました。その結果、現場のロス削減と建築効率の向上を実現し、999万円（税込1,098.9万円）という価格を可能にしています。

■見えるところにも、見えないところにも、国産ひのき

Ｑクラスは、サイエンスホームの代名詞ともいえる「国産ひのき」をふんだんに使用し、木造住宅の魅力を最大限に引き出しています。柱・床・階段・天井といった直接触れる部分はもちろん、建物を足元から支える「土台」にも、湿気に強い特性を持つひのきを使用しています。見た目のデザインだけでなく、構造などの見えないところまでこだわりを詰め込みました。

ひのきのやわらかな香りに包まれながら、人にもペットにもやさしい健康的な暮らしを叶える住宅です。

■２つの基本プランをご用意

・4m×8mプラン（19.36坪）

価格：999万円（税込1,098.9万円）～ 坪単価：51.6万円（税込56.7万円）～

・5ｍ×8ｍプラン（24.20坪）

価格：1,110万円（税込1,221万円）～ 坪単価：45.9万円（税込50.4万円）～

※価格は本体価格（税別）です。店舗・地域・オプション・土地状況によって変動します。

間取りイメージ

1階は暮らしやすさを追求した設計に。日々の家事をラクにするダイニングキッチンや水回りをまとめた動線設計、視線が抜ける開放的なリビングなど、快適な毎日を実現します。2階は自由にカスタムができるフリースペースとして。趣味やお仕事のワークスペース、子ども部屋、収納など、ジブンの暮らしを基準に創造できるため、間取りのイメージも広がります。

■詳しくは全国115店舗のサイエンスホームへ

サイエンスホームは、全国の工務店と連携する住宅ネットワークです。地域密着型の強みを活かし、土地探しや地域特性に合わせた建築提案まで幅広く対応しています。何かと疑問や不安の多い家づくり、お気軽にご相談ください。

全国の店舗一覧はこちら：https://www.sciencehome.jp/store/

【商品概要】

商品名：サイエンスホーム Qクラス（読み：きゅーくらす）

詳細ホームページ： https://www.sciencehome.jp/q-class/

【モデルハウス】

名称：サイエンスホームQクラス 浜松展示場

所在地：〒430-0856 静岡県浜松市中央区中島1丁目25-25

店舗名：サイエンスホーム浜松店

見学予約ホームページ：https://www.sciencehome.jp/store/detail.html?id=373#b254

【会社情報】

社名：株式会社 綿半林業SH（読み：わたはんりんぎょうえすえいち）

所在地：〒433-8121 静岡県浜松市中央区萩丘3-4-27-1

お問合せ：サイエンスホームカスタマーサポート（TEL：0120-025-152）

会社ホームページ：https://www.watahan-ringyosh.jp

■綿半林業SHは木の家に特化住宅ネットワークを運営しています■

【サイエンスホーム】https://www.sciencehome.jp/

【cotton1/2】 https://www.cotton-nibunno1.jp/