ロンシャン、テオ・ウェナーが撮影した2026年夏コレクション「CATCH THE PARISIAN WAVE」のキャンペーンビジュアルを公開

ロンシャン・ジャパン株式会社

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド ロンシャンは、アメリカ生まれの写真家 兼 映画監督 テオ・ウェナー（@theo123456）と3度目となるタッグを組み、サーフカルチャーに渦巻くエナジーに感化された“現代のパリジェンヌ”を表現するフェリーチェ・ノヴァ・ノードホフ（@felicenova）を撮影した2026年夏コレクション「CATCH THE PARISIAN WAVE」のキャンペーンビジュアルとイメージムービーを公開中です。また、メゾンと同じくフランス生まれの家族経営アトリエである「シェイパーズ・クラブ」（@shapersclub）と協業し、初となるサーフボードを数量限定発売いたします。日本では「ロンシャン ラ メゾン表参道」限定で展開いたします。

“現代のパリジェンヌ”を追いかけて - ロンシャンのバッグを相棒に、燦々と陽光が降り注いで潮風が鼻をくすぐる海岸線へとエスケープした“現代のパリジェンヌ”は、カラフルでエアリーなルックを纏い、空と海が結びつく開放的な景色とともに、風と波が織りなすリズムとともに夏のひとときを過ごします。太陽の光に照らされた解放感、潮の満ち引きに呼び覚まされる感性、そしてサーフカルチャーに触れた歓びを胸に、裸足で砂浜を歩き、新しく見出した“自分らしさ”との対話を重ねます。“現代のパリジェンヌ”の躍動的な姿を瑞々しく描いた2026年夏コレクション「CATCH THE PARISIAN WAVE」は、心赴くままに自由で、輝きに満ち、揺るぎない自信に溢れながら力強く生きる彼女たちの魅力を讃えています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=X405knsc8VA ]

また夏コレクションの物語にエナジーを吹き込む、世界40本限定シリアルナンバー入りサーフボードは、フランス南西部 ラ・ロシェル近郊のマレンヌにアトリエを構える家族経営のメゾンであり、“Entreprise du Patrimoine Vivant（無形文化財企業※）”の認定を受けた「シェイパーズ・クラブ」が手掛けました。性能を追求したポリウレタンフォーム・グラスファイバー・レジン等の層構造から成るボードは、カリフォルニアのロングボードから着想を得た流線型のデザインと微妙に色褪せたカラーリング、そしてレトロなグラフィックが60年代の雰囲気を醸し出し、サーファーはもちろん、インテリアにオリジナリティを探し求めるデザイン愛好家のコレクターズアイテムになるかもしれません。

※古くからフランスに根ざした事業活動を行うとともに、卓越したノウハウと優れたアーカイブを持つフランス企業に政府から贈られる認定

“現代のパリジェンヌ”は、パリから飛び出し、サーフカルチャーに身を委ねて、新たな“art de vivre（アール・ド・ヴィーヴル）”とともに記憶に残る夏を過ごします。

2026年夏コレクション「CATCH THE PARISIAN WAVE」キャンペーン

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ehThCL-8ync ]- ディレクター（フォト＆ビデオ）：テオ・ウェナー（Theo Wenner）- ヘア：ルイス・グウィ（Louis Ghewy）- メイクアップ：ペトロス・ペトロヒロス（Petros Petrohilos）- セットデザイン：ジュリア・ワグナー（Julia Wagner）- モデル：フェリーチェ・ノヴァ・ノードホフ（Felice Nova Noordhoff）

サーフボード

サイズ、税込価格：

H50×W185xD6.5cm（サーフボード）\395,000

素材／カラー展開：

シナノキ材他／レインボー

※送料はロンシャン負担

展開店舗：

ロンシャン ラ メゾン表参道

※展開ブティックが途中変更になる場合もございます

【ロンシャンについて】

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド。パイプにハンドステッチレザーを巻いた、世界初のラグジュアリー革巻きパイプからはじまったブランドは、70年以上に及ぶヘリテージを踏襲しながら、“joie de vivre（生きる歓び）”に満ちた現代のパリジェンヌを彷彿とさせるロンシャンウーマンのスタイルを発信し続けています。ロンシャンは、1993年に発表した、日本の折り紙からインスパイアされた「Le Pliage(R)（ル プリアージュ(R)）」やバンブーのトグルが印象的な「Le Roseau（ル ロゾ）」など、フランスのサヴォアフェールが宿るアイコニックかつタイムレスなバッグコレクションを世に送り出してきました。また“We produce, we care, we repair”をモットーにサステナビリティを推進、2019年から再生素材を採用した「ル プリアージュ(R)」の開発に取り組み、2022年末にはすべての「ル プリアージュ(R)」がリサイクルナイロンへと切り替わりました。現在は、クリエイティブ・ディレクター ソフィ・ドゥラフォンテーヌのもと、フレンチ・エレガンスを再解釈したプレタポルテや、レディース・メンズ向けのバッグ、アクセサリー、シューズ、アイウェア、トラベル用品を毎シーズン発表しています。4世代に渡って家族経営の伝統を守るロンシャンは、今もキャスグラン家が所有・経営、世界80か国に300を超える直営ブティックを所有しています。日本では、2019年7月に「ロンシャン ラ メゾン銀座」が誕生し、フラッグシップである表参道・銀座のラ メゾンを含む38ストアを擁します（2025年12月時点）。また、フランス セグレに構えるアトリエを拠点にクラフトマンシップを重んじるロンシャンは、2014年以降フランス政府により無形文化財企業に、また2026年には国際認証「B Corp」に認定されています。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17782(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17782)

【掲載時のお問い合わせ先】

ロンシャン（ロンシャン・ジャパン）TEL 0120-150-116

公式オンラインストア https://www.longchamp.com/jp/ja/

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