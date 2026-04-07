【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Paradise English」5月限定プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・ボラカイの語学学校Paradise Englishにて、5月限定プロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_04_07

5月限定プロモを実施について

【対象者】

・新規お申し込みのすべての学生

・2026年5月中にプログラムを開始する学生

【内容】

・入学金の約20,000円が無料

・空港送迎費の約4,000円が無料



General Study Programコース、4週間、1人部屋の場合

通常料金 ：約237,000円

プロモ適用料金：約213,000円→約24,000円の割引

Paradise Englishの特徴

1. ボラカイで学び、遊び、国際感覚を磨こう！

Paradise Englishはフィリピン唯一のカナダ人オーナーが運営する語学学校。ヨーロッパをはじめとする70カ国以上の生徒が集う環境は、国際交流を通じて異文化理解力を高める絶好のチャンス。放課後は世界一美しいボラカイのビーチでクラスメイトとリラックスしながら語学を実践し、遊びながら学ぶスタイルを楽しめます。

2. ネイティブ講師から学ぶ高品質レッスン！

英語関連の学位を持つアメリカ・カナダ・イギリス出身の講師陣が指導。生徒の目線に立ち、優しさと厳しさを兼ね備えた指導スタイルで、短期間でも確実にスキルを向上させます。さらに、欧米人の家庭でのホームステイやリゾートホテル滞在など、自分のライフスタイルに合わせた学びの環境を選べるのも魅力です。

3. 欧米留学のような体験をリーズナブルに！

マンツーマンとグループクラスの組み合わせで、一人ひとりのニーズに応じたオーダーメイド学習が可能。自由な外出が許されているため、授業が終わったらボラカイ島でマリンスポーツやアクティビティを楽しみ、遊学スタイルを満喫できます。欧米留学と同等の質を持ちながら、フィリピン価格で実現できるコストパフォーマンスは他校にはない強みです。

Paradise Englishの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/43紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=43&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Paradise Englishの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_04_07

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公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

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公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media